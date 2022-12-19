魔獸沒上場惹眾怒！桃園永豐雲豹GM蘇翊傑晚間道歉請辭
NBA巨星「魔獸」霍華德加盟桃園永豐雲豹隊後，讓台灣掀起一股「籃球熱」，不過昨天（18日）永豐雲豹球團雖有將魔獸放在登錄名單內，但整場比賽卻都讓他坐板凳，導致主場球迷發出噓聲，還有人向消保官投訴求償，對此，雲豹總經理蘇翊傑今晚在社群軟體上道歉，並宣布卸下總經理一職，同時表示後續會有完整的補償機制。
編輯中心/綜合報導
據了解，近期連敗的永豐雲豹隊，昨天回到主場迎戰聯盟衛冕軍高雄全家海神，中場休息結束後，國體大體育館的球迷開始出現鼓譟，不時呼喊霍華德的名字，希望能見到他本人上場，不料時間一分一秒過去，「魔獸」仍在板凳上，絲毫沒有任何動靜，導致大量雲豹隊球迷倒戈，開始狂噓自家球隊，甚至怒喊「不打要先講啊」、「退票」等語。
事後魔獸在場邊當「啦啦隊」一事，在PTT台籃板掀起熱議，永豐雲豹的粉專也被大批網友灌爆，更有球迷指出，如果魔獸受傷無法出賽，球團好歹可以在賽前先告知，而不是賽後才喊冤，中南部一堆球迷，僅因球團說魔獸會上場，就花費大量時間專程北上看球，結果換來卻是一場空，根本不尊重球迷，所以自己已向消保會申訴永豐雲豹隊，同時也呼籲眾人一起出聲，讓球團知錯並道歉。
今天晚間蘇翊傑透過社群軟體向球迷致歉，並指出不少人買了票，千里迢迢就為了一睹魔獸打球的風采，但很遺憾，隊醫評估他的傷勢後，認為如果硬要上場，將有很大的風險會再度受傷，為了球員的職業生涯以及之後的球季及賽事，我與教練團只能不讓他強行冒險出賽。
蘇翊傑接著說到，我明白大家的失望和不滿，因此將卸下總經理一職，向所有愛護霍華德和支持雲豹的球迷致歉，完整的補償機制擬訂後，會在近日公布給各位球迷。（編輯：陳苾暐）