今日最聚焦／計程車費率淪殺價戰？公會揭100元起跳原因

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另一方面，對一個司機來講，一天要載17趟到20趟的客人，所以用一個固定的調漲的金額，每一趟每一趟固定調漲的金額，「對司機來講，他看得到也吃得到，所以我們才會提出由現行的起跳價70元變成100元的部分。」李威爾解釋，他們提出運價調整的建議，是站在這幾年司機的收入因為疫情關係，落差非常大。「今年交通部提出去（2021）年整體計程車的營業收入，其實已經低於基本工資了，因此才在這樣的狀況之下，提出合理的調整。」
李威爾也提到維運成本大幅上漲的問題，「8年前我們買一台基本的國產車來跑，大概平均來講大概是60到65萬，現在隨便一台基本的國產品牌車都要80到85萬。」再加上，每個月基本的維修保養，「前幾年保養一次大約2000多元，今年保養已經變成3300元，加上最近整個原物料的上漲，零件維修取得的成本也比以前高了將近3成到4成。」
公會對運價的調整有提案權，但卻沒有決定權！李威爾認為，公會會提出100元起跳價的提案是有科學依據的，最後審查的結果跟公會版本落差太大，他認為，審查委員最後決定的數字，應該也要有有科學化的說明，「說服北北基將近7萬名的司機，這樣的調整結果是能幫到司機，也能考量到消費者接受度的，而不是訴我結果是什麼，應要給一個完整的跟我說說明，因為這個關乎於我們的生計。」