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光禹全息裸眼元宇宙商用平台　打造駁二為5G智慧娛樂地標

▲HOLOPARK全面升級為元宇宙虛實整合場景。（圖／光禹國際）
▲HOLOPARK全面升級為元宇宙虛實整合場景。（圖／光禹國際）

記者許家禎／台北報導

元宇宙打開虛實商機無限想像，興櫃股光禹國際繼高雄打造全台首座全息技術浮空劇院的成功案例後，今年更將以「全息裸眼元宇宙商用平台」入選工業局5G AIoT應用實證的創新應用類，將位於駁二大港橋HOLOPARK全面升級為元宇宙虛實整合場景，打造駁二為5G智慧娛樂地標。

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經濟部工業局打造科技產業生態鏈，強化台灣5G AIoT戰力，讓高雄亞灣提前體現5G AIoT未來，日前通過14案亮點計畫，透過「以大帶小」模式串起產業垂直整合，希望在亞灣形成5G AIoT產業聚落。光禹國際提出的「全息裸眼元宇宙商用平台」聚焦元宇宙虛實整合應用，成為5G AIoT應用實證亮點案例

全息裸眼元宇宙商用平台將以二HOLOPARK全息浮空劇場為場域，將元宇宙各項體驗轉換成金流的商業模式。也就是，未來消費者在HOLOPARK場域中，不僅看到全息演藝光影秀，還能藉由光影互動及虛擬整合沉浸式體驗，創造消費者與商家互動，帶動商家營收，達到行銷目的。

光禹國際董事長字維新透露，目前規劃中是以HOLOPARK 週邊500坪方公尺為地標，規劃具購物體驗等食衣住行娛樂都可包含在內大型沉浸式體驗場景，並以駁二、鹽埕區的商家為驗證場域，例如，民眾在體驗過程看到喜歡的商品、只要用手機對著一掃、就可連結週邊商店、直接下單購買。

「任何新技術都要變作可執行的商業模式」，才能是真正被大量複製、成為賺錢的產業。成立2013年的光禹國際，以全息技術及開發營運核心技術，在兩岸開發過無數大型數位主題樂園；因這波疫情，無法再全球奔波，光禹國際決定深耕台灣，先後在高雄、嘉義打造HOLOPARK全息應用，推動全息應用普及。化。

光禹國際總經理謝宗耀表示，目前主秀場5G全息雙向異地共演測試已完成，接著進行多點共演測試，以設計的櫃貨打造移動式全息場域，周邊可機動式結合市集，形成一個非常具有特色的全息演藝行動場域。計畫初期以駁二、鹽埕區的商家為驗證場域範圍，預計18個月建置完成，屆時將帶動人潮，挹注營收。

光禹國際預計在12月舉行野營生活博覽會、邀請全台露營高手、各主題露營風格品牌、體體驗草地野餐樂趣，同時率先體驗野奢酒店villa風華，光禹國際旗下的哈囉生活文創娛樂標下鳳山美食、高雄燈會即將下來的台北燈會，成功將移動全息科技落地化。

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