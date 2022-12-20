光禹全息裸眼元宇宙商用平台　打造駁二為5G智慧娛樂地標

我是廣告 請繼續往下閱讀
全息裸眼元宇宙商用平台將以二HOLOPARK全息浮空劇場為場域，將元宇宙各項體驗轉換成金流的商業模式。也就是，未來消費者在HOLOPARK場域中，不僅看到全息演藝光影秀，還能藉由光影互動及虛擬整合沉浸式體驗，創造消費者與商家互動，帶動商家營收，達到行銷目的。
光禹國際董事長字維新透露，目前規劃中是以HOLOPARK 週邊500坪方公尺為地標，規劃具購物體驗等食衣住行娛樂都可包含在內大型沉浸式體驗場景，並以駁二、鹽埕區的商家為驗證場域，例如，民眾在體驗過程看到喜歡的商品、只要用手機對著一掃、就可連結週邊商店、直接下單購買。
「任何新技術都要變作可執行的商業模式」，才能是真正被大量複製、成為賺錢的產業。成立2013年的光禹國際，以全息技術及開發營運核心技術，在兩岸開發過無數大型數位主題樂園；因這波疫情，無法再全球奔波，光禹國際決定深耕台灣，先後在高雄、嘉義打造HOLOPARK全息應用，推動全息應用普及。化。
光禹國際總經理謝宗耀表示，目前主秀場5G全息雙向異地共演測試已完成，接著進行多點共演測試，以設計的櫃貨打造移動式全息場域，周邊可機動式結合市集，形成一個非常具有特色的全息演藝行動場域。計畫初期以駁二、鹽埕區的商家為驗證場域範圍，預計18個月建置完成，屆時將帶動人潮，挹注營收。
光禹國際預計在12月舉行野營生活博覽會、邀請全台露營高手、各主題露營風格品牌、體體驗草地野餐樂趣，同時率先體驗野奢酒店villa風華，光禹國際旗下的哈囉生活文創娛樂標下鳳山美食、高雄燈會即將下來的台北燈會，成功將移動全息科技落地化。