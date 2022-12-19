闖頂樓掛民進黨旗！犯嫌竟扯受「基層」所託 北檢回應了
北市男子田山盛國，日前闖入台北地檢署管制區，將一面民進黨旗懸掛在頂樓旗桿上，昨天（18日）田男到案後獲請回，不料今天（19日）他卻突然對外發聲明表示，自己是受「檢方基層」所託，要民進黨立院黨團總召柯建銘適可而止，同時呼籲府院黨高層不要干涉檢察官辦案，對此，北檢晚間則回應，該名被告的聲明屬無稽之談，不值一駁。
編輯中心/綜合報導
據了解，田山盛國透過臉書「不演了新聞台」發出聲明說到，只要是民進黨的相關人等，牽涉到圖利收賄案，都被北檢高層壓下，而非綠的案子，就算是證據不足也被逼著要儘速辦理，基層檢調實在是受不了，但礙於家庭前程又敢怒不敢言，因此自己才會受到「北檢基層官員」找某位人士請託，到頂樓掛上民進黨旗跟社會大眾求救，希望能夠敲打一下這些高層朋友，不要走上戒嚴時期國民黨的老路。
對此，台北地檢署今晚臨時發表聲明澄清，全文如下：
一、檢察官依據法律客觀獨立辦案，不受外力介入或干擾，本署偵辦相關案件，均依案件需要而進行偵查作為，並無所謂受到「高層」、「府院黨」或特定政治人物之干預或壓力，亦無所謂許多檢察官都想離職之情事。有關媒體引述之聲明內容，應屬無稽，不值一駁。
二、至於該被告所涉刑法無故侵入建築物罪嫌案件，業經檢察官偵辦中，承辦檢察官會善盡客觀與照料義務，對於被告有利及不利事項一律注意，詳細調查證據，依法究責，妥適偵結。
三、臺北地檢署再次呼籲，請外界勿對偵查中案件作無謂的渲染或揣測，留給檢察官單純的辦案空間。（編輯：陳苾暐）