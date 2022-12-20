郭台銘深夜悼念已故前妻林淑如　嘆「救不回愛人與家人」

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郭台銘感性吐露，「2005年，癌症帶走了我的先妻；2007年，癌症帶走了我的弟弟」郭台銘表示自己親手將先妻與胞弟的遺體抱進棺內，「很長一段時間，我心中有一塊已隨他們而去...救不回的愛人與家人，這段難以撫平的傷痛被我塵封在內心最深處」，「太多來不及說的話，做的事，都成了人生最大的遺憾」。
這也因此激勵郭台銘，站在對抗癌症的最前線，除了創立捐贈台大癌醫中心，還有台成幹細胞治療中心、永齡生醫工程館、輻射科學暨質子治療中心，再到近日與BNT合作等等，「抗癌拼圖正一片又一片的拼接起來。讓我們終於對癌症或許可以成為慢性病，甚至完全治癒的夢想抱持樂觀的態度」。
郭台銘表示，「抗癌計畫逐漸有了一些成績，我才有勇氣把當年塵封在內心的回憶打開，打開的瞬間我以為會看到我對癌症的仇恨與喪失至親的悲傷，但我沒想到隨著這十多年我對抗癌的投入，這些情緒竟然都轉化成我對社會的責任與養分。」
郭台銘最後強調，發生在自己身上的悲劇沒辦法逆轉，「但我有能力讓更多的家庭免於天人永隔，大家不再恐懼，癌症病患不用再問自己可以活多久、家屬不再因為至親的離去而撕心裂肺，這就是我最大原動力！」（編輯：倪浩軒）