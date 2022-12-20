曾格爾登峰紀錄遭拔 公開與嚮導對話：我們沒理由走錯
有「登山女神」之稱的曾格爾，近日爭議頻傳，有登山好友也質疑她在干城章嘉峰的登頂疑似造假，還被爆該登頂紀錄遭取消。對此，曾格爾19日，在臉書上公開與雪巴嚮導的對話截圖、隊伍成員，強調他們在經驗豐富的雪巴團隊帶領之下「沒理由走錯頂峰」。
編輯中心／綜合報導
曾格爾說明，「干城章嘉」的字面意思是「五座巨大的白雪寶藏」，從它有五個峰頂而得來，其中四個峰頂高逾8,450公尺。而去年攀登干城章嘉隊伍的成員：Nima Gyalzen Sherpa（已完成14座八千米攀登）、Gelje Sherpa（目前只差卓奧友便完成14座八千米攀登） 、Dakipa Sherpa 、Pasang Rinjee Sherpa。其中Nima Gyalzen Sherpa與Gelje Sherpa均有兩次干城章嘉峰攀登經驗、Nima Gyalzen Sherpa在2013 年與伊朗籍攀登者第一次攀登，後因身體因素而未成功登頂。
曾格爾提起攀登背景，是當時有另一支厄瓜多嚮導為首的隊伍，嘗試在秋季攀登，因此在可以分攤修路成本的考量下決定前往攀登，但沒想到的是當他們抵達之後，那支隊伍因個人因素最後選擇下撤，所以最後是由她所屬的隊伍獨立完成。
曾格爾說，當時完成登頂時「前面已經沒有更高的山峰，據我所知就是真正的頂峰」，同時她也附上當時同行的Gelje Sherpa今年與英國攀登家Adriana Browlee 再度攀登且同樣成功登頂的照片，更稱當時Gelji是整個團隊唯一完成攀登過兩次頂峰的人，他也是去年人類史上首次冬攀K2成功登頂者之一。
曾格爾認為，在經驗豐富的雪巴團隊帶領之下「沒理由走錯頂峰」也希望大眾在結果尚未釐清之前，可以公正客觀、不要妄下結論。
先前曾格爾接獲「干城章嘉」登頂紀錄被除名消息時相當震驚，並稱「登山是件很開心的事情，但我也不知道為什麼會變成如此複雜，現在只想大哭一場，明明一起登頂的團隊成員都還在名單內，為什麼只有我被除名？我不知道我遭受怎麼樣的標準被看待，總之我覺得非常不公平」。（編輯：林莞茜）