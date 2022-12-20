台積電平盤震盪！台股跌逾40點　軍工股題材強

市場擔憂美國聯準會（Fed）緊縮政策恐將美經濟推入衰退，投資人情緒低迷，使得美股昨（19）日4大指數齊跌，台北股市今（20）日開盤走低，早盤一度跌40點以上，來到14384點，跌幅0.27%，指數最高翻紅至14451點。權值王台積電平盤震盪，最低下跌2元，來到464.5元，跌幅0.32%。其他大型電子股大部分走勢疲弱，唯力積電、華碩、宏碁、台達電等逆勢抗跌。今日盤面焦點則有國防、航太概念股，而生技醫療股走勢分歧，有部分個股持續發威，像是熱映、恆大、康那香勁揚5至8%。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數下跌162.92點，跌幅0.49%，收在32757.54點。標普500指數下挫34.70點，跌幅0.90%，收在3817.66點。那斯達克指數挫跌159.38點，跌幅1.49%，收在10546.03點。費城半導體指數下跌36.24點，跌幅1.37%，收在2599.86點。
台北股市今日開盤走低，加權指以14410點開出，早盤一度跌40點以上，來到14384點，跌幅0.27%，指數最高翻紅至14451點。晶圓代工龍頭、權值王台積電平盤震盪，最低下跌2元，來到464.5元，跌幅0.32%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.58%，來到42.70元。世界先進跌0.83%、力積電則漲0.4%以上。
其他重要電子股，如聯發科、南亞科於平盤遊走。鴻海跌近1%，來到100.5元。而和碩、緯創、旺宏、英業達、日月光，下跌約0.43%至1.55%。逆勢抗跌股有華碩、宏碁、台達電等，上漲約0.65%至1.7%。歐盟能效新規，友達、群創等面板廠營運有壓，早盤股價疲弱。ABF載板三雄也弱勢，欣興、景碩、南電大跌3至6%以上。
今日盤面焦點則有國防、航太概念股，神基、榮剛、台船、嘉裕、精剛上漲0.1至2%以上。生技醫療股走勢分歧，有部分個股持續發威，像是熱映、恆大、康那香勁揚5至8%，而松瑞藥、強生、生達則下挫5至7%以上。