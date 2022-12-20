婦家境困難睡陽台！向「抓自己的警察」求助 警暖心伸援
人民保姆揪甘心！台中市烏日警分局大肚分駐所警員賴威廷，去年因詐騙案查獲一位楊姓婦人，但賴員發現楊婦生活困難，丈夫中風無法工作，家中還有一雙年幼兒女，於是留下電話，表示日後若有需要幫助的話可以找他。結果楊婦日前真的撥了這通電話，因為確診又沒錢住防疫旅館，實在是走投無路。而賴員也立即幫忙安置，並自掏腰包出錢，協助楊婦度過難關。
編輯中心/綜合報導
據了解，去年楊婦由於應徵工作時被騙，帳戶成為詐騙集團的人頭，還因此被通緝。結果楊婦被警員賴威廷抓獲，而賴員也因此發現楊婦家境困難，丈夫中風無法工作，年幼女兒又因腦癌需要開刀，還有另位一位年幼兒子要照顧。賴員於是留下自己的聯繫方式，提醒楊婦未來若有需要幫助可以找他。
結果楊婦日前聯繫上賴員，透露自己與女兒確診，但沒錢去住防疫旅館，為了不傳染給沒有確診的丈夫與兒子，母女只能一人睡陽台一人睡廁所，用非常克難的方式自行隔離。但是天氣寒冷，睡在陽台和廁所實在是吃不消，拜託賴員幫忙。
賴員二話不說，詢問防疫旅館資訊後，立即幫忙安排居住。而由於楊婦沒錢付前往防疫旅館的計程車資，賴員也自掏腰包替其付錢，楊婦不禁感謝表示，「辛苦你了，不愧是人民保母」，賴員則回覆說「竟然你都找一個抓過你的警察幫忙，表示你真的過不下去」，讓楊婦直呼謝謝，並強調「代女兒謝你了，這恩情記住了」。
對於賴員的助民義舉，大肚分駐所所長表示，十分讚許，也叮嚀賴員日後持續關心楊婦一家人。（編輯：倪浩軒）