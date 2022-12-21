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6大手搖飲聖誕優惠！麻古提拉米蘇買1送1　CoCo第2杯折50

▲聖誕節天氣越冷、手搖飲越便宜！麻古茶坊無條件「提拉米蘇2.0買1送1」；CoCo都可週三好友日官方LINE領券可享「誠意燒仙草」或「莓果派對」第2杯折50元；春陽茶事官方LINE抽獎「檸檬蜜烏龍」大杯只要11元；初韻消費滿百加購39元聖誕福袋，爽抽買1送1、任天堂Switch等好禮；TEA TOP聖誕草莓季「第2杯折17元」。85度C則有大杯咖啡系列「第2杯特價25元」、同品項麵包「第2件半價」優惠。（圖／業者提供）
▲聖誕節天氣越冷、手搖飲越便宜！麻古茶坊無條件「提拉米蘇2.0買1送1」；CoCo都可週三好友日官方LINE領券可享「誠意燒仙草」或「莓果派對」第2杯折50元；春陽茶事官方LINE抽獎「檸檬蜜烏龍」大杯只要11元；初韻消費滿百加購39元聖誕福袋，爽抽買1送1、任天堂Switch等好禮；TEA TOP聖誕草莓季「第2杯折17元」。85度C則有大杯咖啡系列「第2杯特價25元」、同品項麵包「第2件半價」優惠。（圖／業者提供）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接聖誕節，天氣越冷、手搖飲越便宜！麻古茶坊無條件「提拉米蘇2.0買1送1」；CoCo都可週三好友日官方LINE領券可享「誠意燒仙草」或「莓果派對」第2杯折50元；春陽茶事聖誕跨年限定官方LINE抽獎「檸檬蜜烏龍」大杯只要11元！還有原茶「買1送1」、飲品免費升級等好康；初韻消費滿百加購39元聖誕福袋，爽抽買1送1、Dyson吹風機、任天堂Switch等好禮；TEA TOP「聖誕草莓季」指定飲品「第2杯折17元」優惠。85度C則有大杯咖啡系列「第2杯特價25元」好康，還祭出同品項麵包「第2件半價」優惠。

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麻古茶坊：「提拉米蘇2.0」買1送1

麻古茶坊穩站人氣排行的「提拉米蘇2.0」，嚴選法國原裝可可粉特調冰砂搭配滿滿的香脆OREO脆片，再淋上麻古獨家的提拉米蘇奶霜，是醇厚微苦的大人系甜蜜滋味。12/23～12/25限3天，推出「提拉米蘇2.0買1送1」優惠，無論中杯或大杯通通無條件買1送1；限到店購買、每人限購兩組。

CoCo都可：週三好友日領券享「誠意燒仙草」或「莓果派對」第2杯折50元

CoCo都可週三好友日，打開CoCo都可的LINE官方帳號，即可領券享有優惠，爽喝「誠意燒仙草」或「莓果派對」第2杯折50元。提醒大家，每人可以獲得2張優惠券，每筆訂單則最多使用2張，（限當天使用；數量有限，售完為止）。

春陽茶事：「檸檬蜜烏龍」大杯11元！抽獎原茶「買1送1」

春陽茶事聖誕跨年限定「HOLIDAY CHEER春陽好飲」活動，2022/12/24至2023/1/2至春陽茶事LINE官方帳號@chunyangtea.tw，抽獎領取優惠券，有機會抽中「檸檬蜜烏龍」大杯只要11元、原茶系列「買1送1」、檸檬蜜烏龍「第二杯10元」、桂花蜜烏龍「第二杯10元」、黑糖珍珠鮮奶「免費升級大杯」、全品項大杯折10元、冬季限定飲品「第二杯7折」、或免費加料等好康，而且每日可抽獎2次喔。

初韻：消費滿百加購39元聖誕福袋！爽抽「買1送1」、Dyson吹風機、任天堂Switch等好禮

初韻即日起至12/31(日)，於門市消費滿百元即可加購39元「聖誕節福袋」，爽抽飲品「買1送1」、市值萬元的Dyson吹風機、任天堂Switch、大板根雙人住宿券等超過2000份好禮，而且袋袋有獎！

TEA TOP：聖誕草莓季指定飲品「第2杯折17元」

TEA TOP「聖誕草莓季」將於12/24～12/26，推出VVIP會員專屬優惠，只要購買草莓系列飲品「日月莓好」、「焦糖美莓」任兩杯，即可享「第二杯折17元」優惠。

85度C：大杯咖啡系列「第2杯特價25元」！麵包全品項「第2件半價」

85度C平安夜感恩回饋，12/24(六)全台門市推出大杯咖啡系列「第二杯特價25元」好康；當天全台麵包坊從下午一點到晚上十點，同品項麵包享「第二件半價」；即日起至12/25(日)五款指定長條蛋糕，任選兩條特價349元，而且消費使用悠遊付結帳單筆滿250元，還可獲得30元現金回饋券（單筆不累贈，每戶限回饋10份，總共5,000份，送完為止）。

▲麻古茶坊無條件「提拉米蘇2.0」買1送1。（圖／翻攝自麻古茶坊 MACU TEA FB）
▲麻古茶坊無條件「提拉米蘇2.0」買1送1。（圖／翻攝自麻古茶坊 MACU TEA FB）
▲CoCo都可週三好友日，官方LINE領券可享「誠意燒仙草」或「莓果派對」第2杯折50元。（圖／翻攝自CoCo都可 FB）
▲CoCo都可週三好友日，官方LINE領券可享「誠意燒仙草」或「莓果派對」第2杯折50元。（圖／翻攝自CoCo都可 FB）
▲春陽茶事推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」限定活動優惠。（圖／春陽茶事提供）
▲春陽茶事推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」限定活動優惠。（圖／春陽茶事提供）
▲初韻開賣全台最便宜福袋，消費滿百加購39元，就有機會帶回任天堂Switch。（圖／初韻提供）
▲初韻開賣全台最便宜福袋，消費滿百加購39元，就有機會帶回任天堂Switch。（圖／初韻提供）
▲左起：焦糖美莓、日月莓好。聖誕草莓季12/24～12/26 TEA TOP VVIP會員專屬優惠，草莓系列飲品「第二杯折17元」以價低者折扣。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP聖誕草莓季12/24～12/26推出VVIP會員專屬優惠，草莓系列飲品焦糖美莓、日月莓好「第二杯折17元」。（圖／TEA TOP提供）
▲85度C平安夜12/24推出大杯咖啡「第2杯25元 」、麵包限時全品項「第2件半價」優惠。（圖／85度C提供）
▲85度C平安夜12/24推出大杯咖啡「第2杯25元 」、 麵包限時全品項「第2件半價」優惠。（圖／85度C提供）

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