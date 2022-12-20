最新民調！蔡英文聲望37.5%創44月新低　53%贊同內閣總辭

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外民調提問，對於民進黨選舉大敗，內閣是否應該總辭，不能拖到明年，結果發現24.7%非常同意，28.5%還算同意，15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。換句話說，20歲以上台灣人中，53.2%同意內閣應該總辭，不能拖到明年，21%不同意。
游盈隆指出，值得注意的是，當2成5國人強烈同意內閣應總辭，不能拖到明年時，只有5.2%表達強烈不同意。這項發現傳達了一個清楚的訊息，就是明顯超過半數的國人期盼蘇內閣此時應總辭，不能拖到明年。同時這項發現也透露了，台灣主流民意對蔡政府迅速落實責任政治的期待和要求。
而民調問及是否贊同總統蔡英文處理國家大事方式，包括重要人士安排與政策，結果顯示10.2%非常贊同，27.3%還算贊同，26.1%不太贊同，20.3% 一點也不贊同，16.1%沒意見、不知道或拒答。換句話說，37.5%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，46.4%不贊同；不贊同者比贊同者多 8.9 個百分點。
游盈隆說，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是不贊同總統蔡英文國家領導方式的人已遠超過贊同者，意味著蔡英文民意支持度已大量流失，開始陷入新的執政困境中。
游盈隆指出，2022年選後總統蔡英文聲望大幅滑落，不僅創下2020年1月總統大選以來的新低記錄，更直追2019年1月的低迷時期，那是因2018年九合一地方選舉重創蔡政府的後遺症。這次蔡英文聲望滑落到37.5%，創下過去44月以來的新低記錄，此次總統聲望大幅下滑13.7個百分點，也是2016年5月上任以來6年7個月中，單次聲望跌幅最大的一次，有其深重的社會與政治意涵，將重返往日榮光或從此一蹶不振，只有時間能證明。
本次民調於本月12至13日進行，以全國範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本為1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約3百分點，依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡與教育程度加權，以符合母體結構。