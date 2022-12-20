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最新民調！蔡英文聲望37.5%創44月新低　53%贊同內閣總辭

▲游盈隆公布最新民調，有過半數民眾認為內閣應總辭不該拖到明年，而蔡英文聲望僅37.5%創44個月來新低。（圖／記者陳威叡攝，2022.12.20）
▲游盈隆公布最新民調，有過半數民眾認為內閣應總辭不該拖到明年，而蔡英文聲望僅37.5%創44個月來新低。（圖／記者陳威叡攝，2022.12.20）

記者陳威叡／台北報導

台灣民意基金會今（20）日針對「2022選後台灣政局與兩岸關係」召開記者會，最新民調結果發現，有53.2%同意內閣應該總辭，不能拖到明年，而總統蔡英文滿意度滑落至37.5%，創下44月以來的新低，而行政院長蘇貞昌滿意度僅3成6，高達5成3不滿意。基金會董事長游盈隆直言，目前是蔡蘇體制最不受人民歡迎的時刻。

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年底九合一大選結果出爐，民進黨全面潰敗，台灣民意基金會今日公布最新民調，國人對於選舉結果是否感到意外，其中11.5%非常意外，12.1%有點意外，34.4% 不太意外，27.6%一點也不意外，14.5%沒意見、不知道。換句話說，台灣選民中約2成4感到意外，6成2不意外，這項發現暗示絕大多數選民預期這次選舉執政黨會大輸，但仍有近四分之一選民感到意外。

此外民調提問，對於民進黨選舉大敗，內閣是否應該總辭，不能拖到明年，結果發現24.7%非常同意，28.5%還算同意，15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。換句話說，20歲以上台灣人中，53.2%同意內閣應該總辭，不能拖到明年，21%不同意。

游盈隆指出，值得注意的是，當2成5國人強烈同意內閣應總辭，不能拖到明年時，只有5.2%表達強烈不同意。這項發現傳達了一個清楚的訊息，就是明顯超過半數的國人期盼蘇內閣此時應總辭，不能拖到明年。同時這項發現也透露了，台灣主流民意對蔡政府迅速落實責任政治的期待和要求。

而民調問及是否贊同總統蔡英文處理國家大事方式，包括重要人士安排與政策，結果顯示10.2%非常贊同，27.3%還算贊同，26.1%不太贊同，20.3% 一點也不贊同，16.1%沒意見、不知道或拒答。換句話說，37.5%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，46.4%不贊同；不贊同者比贊同者多 8.9 個百分點。

游盈隆說，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是不贊同總統蔡英文國家領導方式的人已遠超過贊同者，意味著蔡英文民意支持度已大量流失，開始陷入新的執政困境中。

游盈隆指出，2022年選後總統蔡英文聲望大幅滑落，不僅創下2020年1月總統大選以來的新低記錄，更直追2019年1月的低迷時期，那是因2018年九合一地方選舉重創蔡政府的後遺症。這次蔡英文聲望滑落到37.5%，創下過去44月以來的新低記錄，此次總統聲望大幅下滑13.7個百分點，也是2016年5月上任以來6年7個月中，單次聲望跌幅最大的一次，有其深重的社會與政治意涵，將重返往日榮光或從此一蹶不振，只有時間能證明。

本次民調於本月12至13日進行，以全國範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本為1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約3百分點，依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡與教育程度加權，以符合母體結構。

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