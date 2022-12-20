中古車買賣談不攏！新店車商遭惡霸擄走軟禁 脫逃又被堵
一名21歲劉姓男子，在新店區安康路經營中古車買賣，日前一名25歲陳姓男子，以18萬元向他購入豐田及本田2部中古車，但陳男事後反悔，想以車況不佳要求劉男以34萬元買回，劉男不從卻遭對方設局載往三峽區軟禁施暴，劉男趁隙向朋友求助報警並找到機會自行脫困，警方依據監視器釐清陳嫌身份後，劉男又在新店區安坑一處停車場遇到陳男等人，險些再次遭擄，目前警方已報請檢察官指揮偵辦，積極追緝中。
編輯中心／綜合報導
據了解，雙方疑似因交易爆發糾紛，買主陳男花了18萬買下豐田、本田2輛中古車，但事後反悔，向劉男聲稱車子很難開、有問題，遭指被騙因此要求劉男以34萬買回，劉男不從便叫對方「到住處看車子狀況後當面說」，不料在劉男上車後，陳嫌就控制其行動，並將其載往三峽區一處軟禁、毆打，劉男機警偷偷用手機傳送定位資訊給朋友，朋友趕緊通知其哥哥請求報案，但在警方還沒到場前，他便幸運自行脫困成功。
事後，警方展開追查，沒想到2日後，劉男在新店區安坑一處停車場又遇到準備報復的陳嫌等人，險些被攔下擄走，所幸及時反應、及時駕車逃離現場並通報，警方已組成專案小組，擴大追緝範圍，並報請檢察官指揮偵辦。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110