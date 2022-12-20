企業女董10年增6成6　但僅3成女性感受職場性別平等

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而女性在職場上最容易遇到的瓶頸包括因生育調整/中斷職涯68.5%、能力被低估61.3%、男女同工不同酬56.5%以及因為婚姻調整/中斷職涯56.3%。而女性最想改善的職場困境有哪些？占比最高的是薪水太低50.1%、薪資停滯不動49.1%、缺乏升遷管道31.8%以及工時不友善21.7%。
1111人力銀行公關經理李頂立表示，女性在職場上的能見度越來越高，影響力也逐漸增加，從金管會公布的公開發行公司董事資料中觀察到，在過去10年，女性董事的人數增加幅度超過6成6，再從過去10年女性的勞動參與率來看，25到44歲的女性勞動參與率，從100年的77.53%到110年已經達到83.22%。
然而除了工作能力，女性在職場上精進還有許多瓶頸需要克服，其中婚、育就是影響女性職涯的兩大變數，根據勞動部的調查，21%的已婚女性會因為結婚而離職，雖然其中有61%會再度復職，但重回職場的間隔期卻長達4.5年，此外因為生育或懷孕而離職的女性也高達22.7%，其中的40%再也不會回到職場。
人力銀行指出，相較於男性較少因為婚育中斷職涯，女性因為婚、育因素暫離職場，不但會讓薪資停滯、倒退，也可能因為婚、育放棄晉升。值得一提的是，近年男性請領留職停薪育嬰假的比例已經持續提升，參考勞保局今年1到9月的統計數字，男性請領留職停薪育嬰假的人數占比達到26%，顯示在育兒路上，開始有男性選擇分擔，象徵性別平權更進一步。
李頂立建議，在少子化已成國安問題的當下，如何留住女性勞動力，在職場上發揮所長，又不衝擊生育率，友善職場就顯得格外重要，許多企業開始從福利著手，除了生育獎金、育兒補助的實質補貼，更重要的是友善的工作環境，諸如彈性工時、育兒服務都可以讓女性在職場打拚的同時沒有後顧之憂，避免女性被迫在職場與家庭中做選擇，才能在職場上展現續航力。