巨大肝腫瘤嘆「準備交代後事」　醫：三箭齊發續命

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亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，當初患者到院時可用「奄奄一息」形容，不僅體重僅剩40公斤，血液中的「黃疸指數」高到5，遠超出正常值數倍，「癌症指數」（胎兒蛋白）更飆高到599，尤其左、右肝門靜脈都被腫瘤塞住，無法執行栓塞治療，諸多症狀都讓多家醫院評估「大概剩不到2個月了」，他本身一度也準備交代後事，準備向家人告別。
但他仍藉由本身宗教信仰加強求生意志，積極與癌症中心團隊討論溝通，最後同意決定採用「標靶藥物」、「光子刀放射治療」以及「免疫治療」等三合一療法，治療前，他堅定地用氣音向醫療團隊強調：「那就放手拼拼看吧」。
沒想到治療結果讓會診醫師們喜出望外，因為患者三個月後黃疸指數及癌症指數就恢復正常，癌症指數下降到個位數，腫瘤也大幅變小，僅剩疤痕痕跡，生活逐漸恢復常軌，近年來他也穩定回診追蹤，並無復發跡象，想起過去癌末的黑白人生，黃老闆直言：「擁有健康的身體，才是真正的彩色人生」。
王博民指出，針對肝癌末期或腫瘤過大的患者，除不適合手術外，也常因腫瘤已侵犯到肝門靜脈，肝臟已經無法拴塞治療所伴隨而來的肝臟損傷，且有可能會加重肝臟衰竭的風險。
為此，一般若採用標靶藥物可殺死腫瘤及新生血管，避免腫瘤擴張，免疫療法則是藉由活化免疫系統，結合光子刀局部放射治療，造成癌症細胞死亡後，合併產生「遠隔效應」，人體內放出更多抗原，讓自體免疫系統得以認識並培養出更多可殺死癌細胞的淋巴球，強化體內免疫系統對抗癌細胞的能力，不僅副作用低，也可縮小腫瘤利於手術切除，大幅延長存活率。
王博民提醒，黃老闆早期有罹患C肝，但他並沒有持續追蹤，等到多年之後身體出現警訊，癌細胞已經快速成長，演變成巨型肝臟腫瘤，此時幾乎已經難以挽回，因此民眾若有B肝、C肝病史，且出現出現爆瘦、腹脹、莫名容易覺得累等症狀，就得提高警覺，盡快就醫。
王博民也呼籲，隨著醫療技術日新月異，民眾若不幸罹患晚期肝癌，目前治療方法愈來愈多，患者只要保持信心與體力，配合醫師建議，都有機會突破困境，創造彩色人生。