下午號次抽籤當面邀吳怡農辯論？王鴻薇：大門始終開著

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針對吳怡農提出松山機場遷建政見，遭到退輔會主委馮世寬批怎可以取消。王鴻薇說，她第一時間就提醒，遷建牽涉國安層次問題，很遺憾吳怡農當時一直說攻擊他，還說是空洞的批評，現越來越多人提出討論與質疑，「這證明我的提醒是善意的」，至於吳怡農有無國防上的專業？可聽聽馮世寬過去到現在，都對吳有一些指教與批評。
至於有民調顯示，好感度目前領先吳怡農。媒體問，吳怡農是否變成前新竹市長林智堅2.0，變成討厭的小英男孩？王鴻薇回應，她曾說吳怡農是小英男孩，確實是總統蔡英文欽點刻意栽培，這從3年前吳參選立委就很清楚，「而且當時吳也不否認，他是小英男孩」，關於吳是否會變成林智堅2.0？應留給所有市民與選民判斷。
眼見選舉日在即，王鴻薇日前邀吳怡農辯論，吳怡農則酸「沒政見不知從何辯論」，遭國民黨猛轟怯戰。今下午兩人則將到北市選委會號次抽籤，是否會當面再邀辯論下戰帖？王鴻薇潮諷，辯論通常是落後的人向領先的人提出，像她這麼想辯論的人很少。
王鴻薇直言，透過媒體報導，吳怡農應該明確知道她的意思，今天下午就是以抽籤為主，「有關於要跟吳怡農辯論的事，大門始終是開著」。王鴻薇也喊話，她在等待吳，如果準備好了就來接受辯論。