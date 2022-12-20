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下午號次抽籤當面邀吳怡農辯論？王鴻薇：大門始終開著

▲北市第三選區立委補選，候選人今下午進行號次抽籤，王鴻薇今被問到，下午若遇到吳怡農，是否會當面下辯論戰帖？她強調「大門始終開著」。（圖／翻攝國民黨直播）
▲北市第三選區立委補選，候選人今下午進行號次抽籤，王鴻薇今被問到，下午若遇到吳怡農，是否會當面下辯論戰帖？她強調「大門始終開著」。（圖／翻攝國民黨直播）

記者翁子竣／台北報導

北市第三選區立委補選明年1月8日投票，今（20）日國民黨候選人王鴻薇、民進黨候選人吳怡農將赴往北市選委會進行號次抽籤。對此，王鴻薇稍早受訪被問到，是否會當面下戰帖邀吳怡農辯論？王先是諷刺，過去都是落後的人向領先的提要辯論，很少會像她這樣。她也強調「大門始終開著」，等吳怡農準備好了就來辯論。

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甫確診結束隔離的王鴻薇，今馬不停蹄召開「還稅於民」政見發表會。王鴻薇會後受訪表示，之前確診症狀輕微，現在身體狀況不錯。她強調，現在所提政見，都在12月2日到選委會登記時，就已經刊登在選舉公報上了，並非今天特別增加。 

針對吳怡農提出松山機場遷建政見，遭到退輔會主委馮世寬批怎可以取消。王鴻薇說，她第一時間就提醒，遷建牽涉國安層次問題，很遺憾吳怡農當時一直說攻擊他，還說是空洞的批評，現越來越多人提出討論與質疑，「這證明我的提醒是善意的」，至於吳怡農有無國防上的專業？可聽聽馮世寬過去到現在，都對吳有一些指教與批評。

至於有民調顯示，好感度目前領先吳怡農。媒體問，吳怡農是否變成前新竹市長林智堅2.0，變成討厭的小英男孩？王鴻薇回應，她曾說吳怡農是小英男孩，確實是總統蔡英文欽點刻意栽培，這從3年前吳參選立委就很清楚，「而且當時吳也不否認，他是小英男孩」，關於吳是否會變成林智堅2.0？應留給所有市民與選民判斷。

眼見選舉日在即，王鴻薇日前邀吳怡農辯論，吳怡農則酸「沒政見不知從何辯論」，遭國民黨猛轟怯戰。今下午兩人則將到北市選委會號次抽籤，是否會當面再邀辯論下戰帖？王鴻薇潮諷，辯論通常是落後的人向領先的人提出，像她這麼想辯論的人很少。

王鴻薇直言，透過媒體報導，吳怡農應該明確知道她的意思，今天下午就是以抽籤為主，「有關於要跟吳怡農辯論的事，大門始終是開著」。王鴻薇也喊話，她在等待吳，如果準備好了就來接受辯論。

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