保健品吃過量卻沒補到？　功能學營養師：先檢測後補充最實際

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胡蘿蔔素
是一種抗氧化營養素，常在保健食品被標示為維生素A，雖然胡蘿蔔素本身對心血管健康有助益，也期待攝入胡蘿蔔素後人體可將之轉換為維生素A，但往往檢測結果卻是胡蘿蔔素超標，甚至還導致皮膚發黃，而維生素A卻仍然偏低！
這時Lucy會建議重新檢視日常吃的保健食品成分，同時這也暗示了標示維生素A的產品內容其實是胡蘿蔔素，建議更換更適合的產品。
要補充胡蘿蔔素，Lucy建議大家多吃黃色橘色蔬菜，以及深綠色蔬菜，尤其是地瓜葉；而維生素A的來源多是動物內臟，對於素食者或是檢測出維生素A偏低的話，可外源性補充維生素A以保護黏膜免疫健康。
葉黃素
葉黃素也是脂溶性營養素，當補充過多時會累積在體內。由於現代人用眼過度，因此大家為了眼睛的健康，會注重葉黃素的補充，但Lucy提醒大家，葉黃素的劑量不要過量，若想要加強效果可選擇複方，像是搭配玉米黃素、蝦紅素、山桑子、魚油等，從各種角度切入眼睛的保養。
褪黑激素
褪黑激素在台灣屬於藥物，但很多人會自己在網路上買來服用以改善睡眠品質。褪黑激素主要用在調整時差，或延遲型日夜節律睡眠障礙等，對於 入睡困難的人來說幫助很大。由於睡眠障礙的原因其實有很多種，在功能醫學來說希望了解皮質醇節律、營養狀態、神經傳導物的合成以及爾蒙平衡等，剖析根本的原因後再挑選最適合的營養素。
許多人會從低劑量吃起，但吃到很高的劑量，仍然無法改善睡眠品質。因此Lucy建議，如果吃3-5mg，甚至8-10mg也不夠的話，或是搭配了5-HTP也效果不佳，就應重新評估睡眠問題的原因，而不是一直加高劑量，否則不但對睡眠沒有實質幫助會傷身。
此外，除了脂溶性營養素外，超高劑量補充B群、抗氧化物質、或是維生素D等等也很常見。
Lucy建議大家可先進行功能醫學的檢測，確實瞭解自己健康問題的根本原因，依照實際的需求補充營養素，否則不但不會改善問題本身，還會瘦了錢包！
本文經 功能學營養師 賀菡懿 臉書粉專《功能醫學營養師 Lucy》授權報導
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