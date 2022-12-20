動手術時「醫生的性別」重要嗎？日本研究曝男女醫生手術死亡率並無顯著差異

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根據外媒HealthDay報導，研究人員分析了日本國家臨床數據庫的數據，該數據庫包含日本95%以上手術的詳細信息。研究小組評估了2013年至2017年間所進行的近30萬次手術，特別是胃癌和直腸癌等的常見手術。
研究表明，日本的女外科醫生，比男外科醫生更有可能被分配到高危患者，例如晚期癌症、營養不良或長期使用類固醇的患者。和男醫生相比，女醫生通常不會被分配到工作力度比較強的環境，病患在手術室由男醫生操刀的機率也比較大。數據顯示，僅有5%的手術由女醫生負責操刀。即便如此，無論是男或女醫生，手術的整體表現和結果並無顯著差異，病人的死亡率或術後並發症的發生率，並不會因爲醫生的性別而有所不同。
▲ 日本的女外科醫生，比男醫生更有可能被分配到高危患者。（示意圖／Pixabay）
研究人員發現，儘管近年來女性醫生的數量一直在增加，但在全球範圍內，女性在外科領域仍然是少數。根據最近的數據，女性占美國外科醫生的22%、加拿大外科醫生的28%，英國外科醫生的33%。日本的比例比較低，女性佔醫生總數的22%，僅佔外科醫生的6%，這項研究反映了醫療體系內女性醫生稀缺的現況。
所謂「醫者父母心」，分娩的時候，操刀的主治醫生是男是女，可能在家屬心中並沒有那麽重要，媽媽和孩子兩人皆平安，才是最重要的。無論是分娩還是其他治療手段，當你踏入醫院，便不再有男人與女人的差別，而是醫生與病患的關係。對於正規的執業醫生來説，自己的病人獲得妥善的治療，在術後康復良好，才是最重要的事。
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