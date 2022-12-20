傳顧立雄、陳建仁接閣揆？王鴻薇酸：蔡英文都是背後靈
民進黨11月26日九合一大選慘敗，嘉義市長重行選舉再敗，國民黨再下一城鞏固政權，再度引爆民進黨改革及內閣改組聲浪，外傳國安會秘書長顧立雄及前副總統陳建仁，皆有望接任行政院長一職。對此，國民黨立委補選候選人王鴻薇今（20）日受訪痛批，顧立雄是不折不扣的英系，她強調不管是陳建仁還顧立雄，蔡英文都會是背後靈。
記者翁子竣／台北報導
嘉義市長重行選舉民進黨再敗，黨內要求內閣改組傳聞甚囂塵上；其中，顧立雄因沒有派系包袱，外傳接任閣揆呼聲最高，另陳建仁也被點名有望出任。王鴻薇今受訪說，民進黨敗選後有無反省，重要指標就是行政院長蘇貞昌，目前仍還在閣揆的位子上，代表民進黨根本沒反省。
針對閣揆人選，王鴻薇直言，換來換去都是蔡英文能掌握的人，「顧立雄當然也是不折不扣的英系」，蔡英文可以完全掌控，顯然沒有要放權。她也認為，不管是陳建仁或顧立雄，其結果最後蔡英文都會是背後靈。
此外，被視為「英系」的民進黨立委蔡易餘父親蔡啟芳，在臉書發文開逼宮第一槍，嗆蔡英文乾脆當太上皇。王鴻薇表示，她看到蔡啟芳臉書，是覺得英系自己造反了嗎？這顯示民進黨內部因為這次敗選後，大家步調不一致；嚴重的是，大家都在爭權奪利搶位置，一直傳內閣改組，但不管閣揆或部長的位子，看起來民進黨各派系都搶很兇。