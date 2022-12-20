卸任倒數！柯文哲用「理性、務實、科學」總結8年執政
台北市長柯文哲8年任期將於25日卸任，副市長彭振聲今（20）日率一級機關政務首長進行總辭，柯文哲以「理性、務實、科學」6個字總結8年執政，的精神，並強調「為何台北市政府弊案非常少？只要公開透明很多問題就解決。」
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午主持副市長與一級首長總辭典禮，他首先感謝全體同仁支持和付出，每天早上7點半準時開會是毅力的表現，要謝謝台大醫院30年教育建立紀律的文化，柯文哲除了細數8年政績，他也提到，柯市府最大特色是正直、誠信，8年來秉持「理性、務實、科學」的精神，最重要的是政治價值，不因少數人利益犧牲多數人利益、不因政黨利益犧牲國家利益、不因短期利益犧牲長期利益，他自豪這點做得非常好。
柯文哲強調，心存善念、盡力而為是自己做事基本態度，開放政府、全民參與也一步步實現，他指出北市府有公民與青年事務委員會，「為何台北市政府弊案非常少？只要公開透明很多問題就解決掉，『清廉勤政愛民愛鄉土』是我們實現的。」他也提到，政治的核心是執行力，過去台灣的政治口號太多、做得太少，台北已經改變成真，希望能持續發生，市政是一棒接一棒，希望下一任政府繼續努力，讓台北繼續前進。