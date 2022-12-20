前11月核准僑外投資金額年增84%　經部：推綠能政策所致

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經濟部指出，11月核准包括英屬開曼群島商PROLOGIUM HOLDING INC.以新台幣56億9999萬9700元增資輝能科技股份有限公司等大型投資案。
此外，今年前11月核准新設公司件數為1330件，投資金額6億501萬5276美元。核准新南向國家來台投資件數為431件，較上年同期減少10.21%，投資金額計20億1491萬3000美元較上年同期增加109.42%，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。
陸資來台投資方面，今年1至11月核准陸資來台投資件數為44件，投資金額計3495萬2000美元，較上年同期減少24.09%。
自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1554件，金額共計25億6247萬7000美元。
對外投資方面，今年前11月核准對外投資件數為492件，較上年同期增加32.61%，投資金額計92億8861萬7000美元，較上年同期減少4.48%。
另外，投資新南向國家投資件數為144件，金額計47億8,837萬8000美元，較上年同期減少14.82%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及澳大利亞。
對中國大陸投資方面，核准對中國投資件數為330件，件數較上年同期減少14.95%，金額計44億8604萬2000美元，較上年同期減少6.39%。