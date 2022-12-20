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前11月核准僑外投資金額年增84%　經部：推綠能政策所致

▲經濟部投資審議委員會今（20）日指出，因政府推動綠能與離岸風電政策，使得外資持續投資，今年1至11月核准僑外投資金額共計124億955萬美元，較上年同期增加84.71%。（示意圖／NOWnews資料照）
▲經濟部投資審議委員會今（20）日指出，因政府推動綠能與離岸風電政策，使得外資持續投資，今年1至11月核准僑外投資金額共計124億955萬美元，較上年同期增加84.71%。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部投資審議委員會今（20）日指出，因政府推動綠能與離岸風電政策，使得外資持續投資，今年1至11月核准僑外投資件數為2307件，金額共計124億955萬美元，較上年同期增加84.71%，其中包括英屬開曼群島商PROLOGIUM HOLDING INC.以新台幣56億9999萬9700元，增資輝能科技股份有限公司等大型投資案。

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根據經濟部投審會統計，今年1至11月核准僑外投資件數為2307件，較上年同期減少5.76%，核准金額共計124億955萬美元，較上年同期增加84.71%，主要是由於政府推動綠能與離岸風電政策，使得外資持續投資所致。

經濟部指出，11月核准包括英屬開曼群島商PROLOGIUM HOLDING INC.以新台幣56億9999萬9700元增資輝能科技股份有限公司等大型投資案。

此外，今年前11月核准新設公司件數為1330件，投資金額6億501萬5276美元。核准新南向國家來台投資件數為431件，較上年同期減少10.21%，投資金額計20億1491萬3000美元較上年同期增加109.42%，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。

陸資來台投資方面，今年1至11月核准陸資來台投資件數為44件，投資金額計3495萬2000美元，較上年同期減少24.09%。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1554件，金額共計25億6247萬7000美元。

對外投資方面，今年前11月核准對外投資件數為492件，較上年同期增加32.61%，投資金額計92億8861萬7000美元，較上年同期減少4.48%。

另外，投資新南向國家投資件數為144件，金額計47億8,837萬8000美元，較上年同期減少14.82%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及澳大利亞。

對中國大陸投資方面，核准對中國投資件數為330件，件數較上年同期減少14.95%，金額計44億8604萬2000美元，較上年同期減少6.39%。

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