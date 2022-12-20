波麗士變身聖誕老公公　中英雙聲道宣導交安

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臺中市政府警察局第二分局轄內漢口路段近日發生學童下車開啟車門時，疏未注意後方來車，導致機車騎士迎面撞上的交通事故，為向學童們加強宣導如何安全開啟車門，該分局於18日下午出動員警巧扮聖誕老公公，並由永興派出所副所長葉宇晟帶領警察大頭娃娃，在「白老師英文補習班」的聖誕活動中驚喜現身，成功吸引學童目光。
葉副所長藉此機會向學童們分享「荷蘭式開門法 The Dutch Reach」，教導大家上下車開啟車門時務必依循「Reach、Twist、Look、Open」4個步驟，使用離車門較遠的手，並且轉身向後察看，確認沒有來車後，慢慢開啟車門盡速離開，才能確實保障自身及其他用路人的安全。活動最後也透過有獎徵答的方式加深學童印象，由聖誕老公公發出小禮物，受到熱烈歡迎，小朋友們興高采烈地爭相和聖誕老公公及大頭娃娃合照，現場熱絡的氣氛驅散了寒流低溫帶來的寒意，也為這個寓教於樂的周末畫下完美句點。
第二分局分局長陳家銘表示，依《道路交通管理處罰條例》第 56-1 條，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。提醒民眾，上下車時要先將車輛停靠路邊，再以「荷蘭式開門法」開啟右邊車門上下車，以防後方來車反應不及撞上，罰錢事小，造成傷亡事大，多一分謹慎就多一分安全。