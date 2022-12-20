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響應環保政策　教育部推校園減用免洗餐具、包裝飲水

▲政大附中於110學年度下學期末校務會議訂購環保餐盒，落實減量使用一次性餐具政策。（圖／教育部提供）
▲政大附中於110學年度下學期末校務會議訂購環保餐盒，落實減量使用一次性餐具政策。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

為響應環保署減塑政策，教育部修訂相關原則，鼓勵所屬機關、學校於召開會議或辦理活動時，不提供一次性餐飲用品，如一次性的餐具及包裝用水等，希望由教育單位起帶頭作用，並納入學校將環保觀念向下扎根、減少資源浪費。

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教育部國教署今（20）日指出，據統計每年約有800萬噸的塑膠垃圾進入海洋；自第2屆聯合國環境大會起，國際間也持續關注減少一次性用品、塑膠製品及廢棄物等相關議題，經2022年第5屆聯合國環境大會決議，要求「氣候變化框架公約政府間談判委員會」於2024年前制定具法律約束的減塑公約。

環保署於110年9月29日訂定「行政機關、學校免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，推動政府機關、學校辦理會議、訓練及活動時，使用以循環容器盛裝餐點，重複填充使用，減少拋棄式容器的使用，或不主動提供免洗餐具，引導業者提供循環服務，減少一次性廢棄紙杯餐盤等，減輕環境負荷。

國教署表示，各級國立學校自111年11月1日正式實施，於召開會議、辦理活動或訓練時，規劃現場提供環保餐具使用，減少一次性餐具垃圾產生，另設置飲水機、供水站或桶裝飲料等，取代提供包裝杯水，減少一次性飲料杯、瓶罐垃圾產生，並於開會通知備註，請自備個人環保餐具、水杯，提醒參加者以低碳、環保的方式參與會議。

國教署指出，國立政治大學附屬高中於110學年度下學期末校務會議，即向可提供循環容器盛裝餐食的餐飲業者訂購會議便當，落實減量使用一次性餐具政策。另外，國教署及所屬國立學校於今年5月至7月推動試辦期間，配合該政策，在辦理的1,357場次會議、訓練及活動當中，共減免使用9,625盒免洗餐盒、36,968個包裝用水。

國教署表示，盼藉由校園減用免洗餐具及包裝飲水，落實推動環保政策，將持續推動減碳環保新觀念，確保校園永續發展，支持及落實自備、重複、少用生活方式，節約資源。

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