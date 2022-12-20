放寬防疫卻無準備？疫情海嘯襲向中國　專家警：只是開端

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根據《美國之音》報導，蘭德公司中國政策研究主任黃志環（Jennifer Bouey）表示，許多流行病學模型顯示，中國本輪疫情將會是一場海嘯，「現在真的只是疫情海嘯的開始。我預計他會持續幾個月，這取決於中國醫療體系的狀況。」
黃志環指出，如新加坡、台灣、香港、韓國和日本等疫情初期推行類似清零政策的的亞洲國家，在剛解封的時候都會出現一波大型感染浪潮，接下來則會有一定規模的病例報告，中國醫療體系很快就會到達上限，模型預估很可能會在1月底、正值農曆新年時，中國出現與衛生系統危機相關的危機爆發。
黃志環表示，這一波疫情爆發後，除了病例擴散之外，還引發了許多醫療問題，例如民眾擔心無症狀感染，在過去幾個月捐血的人越來越少，血庫補給得十分緩慢。
許多中國流行病學家認為，本輪疫情將在1、2個月內達到高峰。另有模型預測顯示，若是沒有大規模加強接種疫苗等措施，鬆綁風控之後，中國死亡總人數將達到96萬人。
黃志環認為，最大的問題在於中國政府今年夏天準備不足，在有香港和上海可以借鑑的情況下，卻仍沒有把握時間加強疫苗接種運動、準備抗病毒治療藥物庫存以及擴充人均重症監護室（ICU）床位數量。黃志環指出，一直到12月1日，中國副總理孫春蘭突然表示要改變清零政策之前，「中國幾乎沒有什麼準備」。
蘭德公司國防問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）指出，隨著失業加劇、民生凋零、消費者購買力不足，中國當局為了挽救精液，難以回歸清零措施，「如今中國陷入可怕的兩難境地，如果放鬆防控，就會有許多人死亡。如果不放鬆，也是死路一條，近期的經濟形勢相當嚴峻。
何天睦認為，中國政府將會竭盡全力替中國國家主席習近平推卸責任，並且在下一階段竄改病歷數據，掩蓋死亡人數，並傳播更多假訊息，藉此轉移矛盾。