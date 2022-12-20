吳怡農林智堅化？網路數據曝：人設快速崩壞不利選情

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此外吳怡農提出的松山機場遷建、兵役制度改革、成立英語學習中心等政見也遭酸「空話台灣」，有網友製圖諷刺「膿包」、「陳時中2.0」，儘管吳怡農嘗試調整選舉節奏，訴求不抹黑、不謾罵、談政見的乾淨選舉，負面爭議仍纏身，無法自泥巴戰中脫身，過往營造的「特戰男神」、「高盛金童」正面形象恐快速崩壞。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析吳怡農自今年11月30日被提名至今的網路聲量表現，對比國民黨王鴻薇在參選前後的網路聲量表現，結果顯示，吳怡農在被提名之初，正面聲量大於負面聲量，好感度高達1.05，但在經過數日被藍營質疑黑道立場，加上自己遲到、嗆記者等公關危機，才過4天好感度就驟降至0.32，爾後就一直維持在0.26上下低檔。
反觀對手王鴻薇則分別創下0.65、0.85、0.69的好感度高峰。整體而言，兩人進入選戰後幾乎都是負面聲量多過於正面聲量，不過宣布參選前形象正面的吳怡農，竟在評比的17日當中，只有5天的網路好感度勝過王鴻薇，甚至在參選不到1周就創下好感度0.24最低紀錄，與先前形象形成強烈反差。
研究中心說明，吳怡農人設崩塌迅速，觀察其在網路上的好感度走勢，與深陷論文爭議的新竹市前市長林智堅極為相似，回顧今年7月，林智堅轉戰桃園受到全國高度矚目，形象清新正面，一度被視為頗有一戰之力，在王鴻薇率先踢爆其碩士論文爭議後，好感度在短短4天雪崩式下滑至0.26，隨後雖力挽狂瀾，有微幅回升至0.44左右，但與過去正面形象仍然大相徑庭，認為吳、林2人同樣都在短時間內遭遇形象重挫危機，過去精心包裝的人設崩壞，倘若未能找到良機順利止血，挽回支持者信心，吳恐怕會「林智堅化」，高度不利選情。
此外比較吳怡農參選立委、林智堅參選桃園市長後的網路熱詞文字雲觀察，林智堅論文門爭議爆發後，網友高度聚焦於學術倫理相關爭議，包括被抄襲的余正煌、台大、王鴻薇、指導教授陳明通、曾因抄襲被撤銷學位的李眉蓁、竹科、中華大學等辭彙都入列。
至於吳怡農部分，網友討論的面向較多元，吳也被砲轟的比較慘，例如剛剛敗選的陳時中、黑道、因涉重大刑案遭除名的前黨員趙介佑、英系中常委黃承國、松山機場、資深媒體人周玉蔻、草包、膿包、輕蔑目中無人等辭彙都成為輿情熱詞。林智堅的輿情討論多聚焦於爭議本身，而網友針對吳怡農的討論卻直指他的人設，恐怕對吳的傷害更甚。
研究中心說明，吳怡農從參選之初宣示不抹黑、不作人身攻擊的選戰策略，似乎無法幫自己從負面爭議脫身，更將話語權拱手讓人，成日疲於應付藍營從黨中央高度發動一連串質疑，無法洗刷自身負面形象。過往民進黨擅長操作空戰、包裝清新人設，但這種能力自九合一選舉後似是已破功，不僅從林智堅的先例就看出包裝越完美無瑕的「人設」一但被揭穿，選民反彈的後座力就越大。
研究中心提到，吳怡農上次選舉搭配民進黨總統選舉順風，與強敵蔣萬安尚有一戰之力，然而此次獲得全國高度關注、一舉一動都被放大檢視，如今形象蒙塵，想扭管劣勢將是巨大的考驗。