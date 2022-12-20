元旦連假要做啥？第一趟樂園揪起來 「第2人1元」手刀衝
每年1/1元旦看膩總統府升旗了嗎？來樂園玩開年第一波更嗨！劍湖山遊樂世界開年第一波推出白天入園享77折優惠；午後1點入園，午後票450元。元旦連假更狂，特別推出兩人同行「第二人只要1元」的超值優惠，同行者只須購買699元門票第二人就可以1元價入場，700元度過充滿童趣的元旦！另外麗寶樂園每年元旦重頭戲「元旦限定天空之夢摩天輪尋光之旅」也強勢回歸，當天遊客將於清晨搭乘2023年第一趟摩天輪，登上384公尺高空觀賞被日出曙光染色的雲霧，套票價699元。元旦還沒想好怎麼過的朋友們別猶豫了，揪上好友來玩2023年第一趟樂園吧！
記者汪睿琦/綜合報導
劍湖山世界首推在2023/1/1～1/2元旦連假期間，白天入園享77折優惠，只要699元（原價899元），午後1點入園，午後票450元。眾所矚目的「元旦連假兩人同行」內容也曝光，第二人只要1元的超值優惠，需搭配同行者購買699元門票就可以700元價格雙人暢玩。另外還有大家期待的壽星優惠，元月壽星憑證購票只要299元！
麗寶樂園行之有年的「元旦限定天空之夢摩天輪尋光之旅」活動也將在2023年跨年隔天舉行，當天遊客將於清晨搭乘2023年第一趟摩天輪，登上384公尺高空，在大台中山、海、市美景之上，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒，令人屏息的壯闊瞬間開啟美好的一年。套票價699元從即日起開賣到12/30，內容包含天空之夢元旦日出搭乘券1張+STARBUCKS早餐組合1份+天空之夢特色商品1組，限量只有120個名額，心動的朋友可能需要手刀搶購了。