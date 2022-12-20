郭台銘媽打不到BNT次世代　王必勝親上火線回應

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郭台銘還說，現在97歲母親初永真已經打了3劑BNT，接下來要再打，但在台灣卻是連一劑BNT都沒有，只有莫德納，他的醫療團隊也不能保證如果打了莫德納會怎麼樣，會不會有嚴重副作用。
郭台銘認為，BNT明明有新冠肺炎疫苗最新技術，但政府卻沒有下訂，使他97歲高齡母親無法施打疫苗，應該給BNT的最新技術一個機會，真的替BNT叫屈。
對此，今王必勝親上火線回應，首先他強調對郭捐贈疫苗的感謝，「不論謝幾次，我們永遠都感謝他」。
王必勝指出，在去年與今年疫苗數量上，BNT分為1500萬劑受贈與766萬劑政府採購，總共2266萬劑，莫德納則有2600萬劑，不論是贈送或是購買，兩間公司給台灣的疫苗劑量都很平均，而現在BNT成人疫苗剩餘30萬劑、兒童疫苗70萬劑，現在若要打都還有疫苗。
王必勝解釋，和莫德納簽約有優勢，雖然當時簽約還不確定會有次世代疫苗，但若莫德納研發成功就可以更換成次世代疫苗，且供貨上較為彈性，可以配合台灣打氣調貨，現在台灣打氣比較不佳，待新的市府團隊後也會拜訪，討論提升打氣。
王必勝坦言，與BNT合約就無法，大約2個多月前，有詢問尚未到貨的100萬劑BNT疫苗可否改為次世代疫苗，但合約並未載明，對方也不接受。
王必勝強調，BNT與莫德納都是mRNA雙價疫苗，台灣ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）都已通過作為追加劑，不管前劑接種哪款疫苗都安全無虞，現在也無證據顯示兩款疫苗效果與副作用有顯著差距。
王必勝說明，由於實際需求量上、產品差異不大，莫德納還可更換次世代疫苗，因此尚未採購BNT疫苗，要有疫苗採購策略。
針對郭提及BNT董事長日前曾來台，王必勝則稱一無所悉，若是來談癌症相關合作不清楚內容，但若要像是莫德納在台設立分公司也樂觀其成，希望可以解決代理問題。
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