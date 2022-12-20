接見歐洲訪團　游錫堃：中共天朝心態對全球帶來威脅

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游錫堃也提到，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）今年7月蒞臨台灣時，而他則在歐洲訪問沒能親自接待，但是看到畢爾在台灣公開呼籲「只有台灣人民可以決定台灣自己的未來」至感敬佩，人民自決權是聯合國憲章的基本原則，他要藉這個機會特別感謝副議長畢爾支持台灣，也要特別感謝在座的議員包瑞翰，今天是首度見面，但卻是一見如故，因為2人有同樣的勳章，同樣遭受中共制裁，這是一種榮譽，代表對於維護民主自由所做的努力受到肯定，同時感謝在國際上力挺台灣，也敬佩其關心中國境內少數民族的人權。
游錫堃說，歐洲是民主政治發源地，歐洲議會是一個超國家的跨國議會，不同文化和語言的國家，透過民主的機制溝通、協調，達成共識與合作，並引領整個歐洲的發展方向，從烏俄戰爭後，歐洲議會於6月23日給予烏克蘭歐盟候選國地位、11月譴責俄羅斯為「支持恐怖主義國家」等決議，足可證明歐洲議會的重要影響力。
游錫堃指出，歡迎訪團成員來到台灣，親自見證民主與自由在華人社會也有機會實現，面對中共專制政權，對內壓迫、對外擴張，戰狼外交橫行各地、對台灣不放棄武力等，其「犯我中華者雖遠必誅」的天朝心態，已經對全球的和平穩定與自由民主帶來巨大威脅。
游錫堃表示，台灣是華人文化圈的民主堡壘，在國際民主版圖逐漸縮減之際，他要呼籲國際民主同盟國積極合作，共同守護台灣的民主自由，以利進一步催化中國境內的民主化，期待不久的未來，中國全體人民也能與大家一樣過著自由民主快樂的生活。
最後，游錫堃再度感謝歐洲議會對台灣的支持，台灣與歐洲雖然距離遙遠，但民主與自由是共同的語言，更是民主同盟國，一定要共同守護自由民主與人權的普世價值，捍衛全球和平穩定發展。