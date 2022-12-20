黑田震撼、日圓急升！台股下挫263點 台積電失守半年線
市場擔憂美國經濟衰退，美股昨（19）日4大指數全面收黑，日本央行今（20）日意外鷹派調整政策，突然宣布10年期公債殖利率上限從0.25%放寬至0.5%，為全球金融市場投下震撼彈，日圓匯率急升，亞股沈淪，台股盤中大跳水，終場下挫263.29點，收在14170.03點，跌幅1.82％，成交金額新台幣2636.74億元。權值王台積電下跌9元，失守半年線，來到457.5元，跌幅1.93%，其他大型電子股同步倒一片。今日盤面焦點則有散裝航運族群，其中由慧洋領頭吹起反彈號角。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數19日下跌162.92點，跌幅0.49%，收在32757.54點。標普500指數下挫34.70點，跌幅0.90%，收在3817.66點。那斯達克指數挫跌159.38點，跌幅1.49%，收在10546.03點。費城半導體指數下跌36.24點，跌幅1.37%，收在2599.86點。
日本央行約莫於台灣時間早上11點突然宣布，10年期公債殖利率上限從0.25%，放寬至0.5%，震撼全球金融市場，日圓匯率急升，日經指數一度暴跌逾800點。
台北股市今日開低走低，加權指數以14410點開出，盤中受「黑田震撼」影響，台股大跳水，終場下挫263.29點，收在14170.03點，跌幅1.82％，成交金額新台幣2636.74億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電終場下跌9元，來到457.5元，跌幅1.93%。晶圓二哥聯電跌2.56%，來到41.85元。世界先進跌3.90%、力積電則翻黑下跌1.8％以上。
其他重要電子股，如聯發科下跌1.52%，南亞科挫逾3%。鴻海跌約1.48%，來到100元。而和碩、緯創、旺宏、英業達、日月光、台達電、宏碁下跌約0.3%至2.4%。唯華碩逆勢抗跌，上漲近2%。
今日盤面焦點則有散裝航運族群，其中由慧洋領頭吹起反彈號角，慧洋、裕民、中航上漲約1%以上，宅配通則勁揚8%。家電、3C通路類股紅通通，像是鑫聯大投控、志旭、集雅社漲約1至4%。