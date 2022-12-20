電影《想見你》柯佳嬿再扮學生妹 自爆：我回家都穿制服
《想見你》電影版今（20）日宣布定檔日期，將在12月30日於全台戲院正式上映。主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇，以及監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦，眾人一同出席記者會，與媒體分享拍攝期間的幕後花絮，再次穿上制服拍攝電影的女主角柯佳嬿開玩笑喊道：「我回家都穿制服啦！」
記者黃雅琪/台北報導
《想見你》電影版今日召開記者會，女主角柯佳嬿分享拍攝心情：「我覺得心情滿奇妙，因為在拍劇版的時候，當下完全沒想過會有這一天，這個作品有機會變成電影上檔。」《想見你》電影版定檔在12月30日於台灣上映，正好是黃雨萱（柯佳嬿飾演）最後一次傳簡訊給李子維（許光漢飾演）的日期，柯佳嬿感慨道：「覺得很奇妙，好像這部戲真的穿越了時空，來到大家面前！」許光漢則是認為：「我覺得有這個禮物可以給《想見你》的粉絲滿好的，一直以來我們都很感謝看這部劇的人，很想要好好感謝他們，這部電影算是一個禮物送給粉絲。」
現年37歲的柯佳嬿，這回拍攝《想見你》電影版再次換上制服扮演學生妹，欣賞完電影的柯佳嬿坦言：「我自己看到的時候非常不好意思，我看到我穿制服的畫面，希望觀眾不要太介意。」被問到老公坤達的想法，柯佳嬿開玩笑說：「我回家都穿制服啦！」引起眾人大笑，但她補充道「就是角色的一個樣子，（坤達）沒有特別說什麼。」見到柯佳嬿不知所措，許光漢立刻英雄救美喊道：「我喜歡穿制服啦！」