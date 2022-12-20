轉運趁這天！命理師曝「冬至8招開運法」　吃這物最帶財

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冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，讓你新的一年更加圓滿如意。
◾第二招、吃餛飩增智慧
飩餛代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧。
◾第三招、吃水餃旺財
水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。
◾第四招、吃豬腳麵線延壽、除晦氣
可以在冬至這天吃一碗豬腳麵線轉運，為人子女記得要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、除晦氣。
◾第五招、進補好運氣
「冬至進補，春天打虎」，在寒冷的天氣裡為了抵禦嚴冬，身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此以高熱量的食品進補，是符合養生之道，冬至進補的食品以肉類為主，加上各種滋補的藥材燉煮。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。
◾第六招、買新鞋、新衣和諧順暢
冬至大如年，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁著冬至帶父母出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。家庭和諧，有助運勢順暢。
◾第七招、拜祖先求興旺
早在周朝，天子就選在冬至日舉行郊祀的典禮。因為日屬陽夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，所以是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。
◾第八招、拜月老求姻緣
冬至節吃湯圓有團圓之義，「圓」亦為「緣」，未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，可先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。到月老廟求月下老人賜姻緣。