伊能靜被吐槽「50歲了好好說話」！超嗲奶音回覆被讚高EQ
傳出婚變的54歲女星伊能靜，返台為兒子的藝術展宣傳，難得在媒體前曝光，並開心與睽違3年不見的母親相聚，目前返回上海隔離，她拍攝影片向粉絲報平安，不過，有網友看到直播影片，覺得太嗲聲嗲氣，忍不住提醒她「50多歲了，好好說話」，不服輸的伊能靜面對負面評論，故意錄製一段影片，以超嗲的可愛娃娃音「以毒攻毒」，被粉絲稱讚高EQ！
記者江芷稜/綜合報導
海外疫情趨緩，伊能靜為了陪伴兒子小哈利，遠赴紐約、歐洲、台北一起參與藝術作品展，女兒小米粒則由老公秦昊照顧，她接受前輩王偉忠的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》訪問，暢談和老公秦昊的7年婚姻，透露當初參與《乘風破浪的姐姐》，沒預期會遇到疫情，不忍老公一人在中國，選擇在上海布置新家，把女兒帶過去共享天倫之樂，老公當時一句「我很信任你」，讓她全權處理，從戀人變成親人的相處很融洽，否認婚變的消息。
結束台北探親之旅，她近日返回上海，必須面對5+3隔離政策，先得待在飯店獨處，從21天變成5天，伊能靜感慨說自己成了隔離達人，從紐約、台北、上海到處飛，都很操心家人感染，「當媽的真的是勇士，只要想到孩子啥也不怕！」在飯店隔離也很講究，用美容儀、煮火鍋、點蠟燭、插花，過得非常享受。
不過她滿滿少女心，卻讓少數網友不滿，提醒要她50歲了，別再一副台灣腔的娃娃音，伊能靜沒有留言回嗆，選擇拍攝一段影片，以超嗲聲音和銀鈴般笑聲說「今天晚上好冷喔，回來要幫我暖手暖腳喔，好不好啊！」她補充說，「昨天有人說50了好好說話，這就是我的好好說話。媽媽給的聲音，我超級感謝，我愛我自己與生俱來的一切，如果有人PUA你，讓你覺得自己很差，讓你覺得你有問題，你唯一要做的，是把他人認為的缺點與問題，創造成自己的優點與特質」，要對自己有自信，被網友誇讚「我老公也喜歡撒嬌」、「這聲音多好聽啊」、「這聲音聽起來才20歲」、「聲音和年齡無關，多想像你那麼說話，可做不到啊」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。