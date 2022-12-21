《Baby Shark》創119億觀看打趴BTS！它慶出道製作新電影
韓國教育娛樂公司SmartStudy創立的幼兒教育卡通形象「碰碰狐」，自2015年推出改編版洗腦神曲《Baby Shark》（鯊魚寶寶）後，該作成了兒童界偶像，MV目前更累積119億次點閱率，擊敗女神卡卡（Lady Gaga）、天團BTS的作品，坐穩YouTube觀看次數第一名的寶座。「碰碰狐」為了慶祝出道10年，製作電影《碰碰狐音樂電影 : 奇幻城嘉年華》，台灣將於12月23日上映。
記者陳雅蘭/綜合報導
《Baby Shark》讓郭富城、少女時代、BTS、TWICE、BLACKPINK等人不只會唱，還學會跳鯊魚舞；幾位當爸媽的天王天后不只朗朗上口，還成為他們哄騙兒女的「最佳利器」，讓這些巨星們不禁吃醋，「碰碰狐」在孩子的心中都比自己還要紅。
「碰碰狐」為了慶祝出道10年，帶來企劃《碰碰狐音樂電影 : 奇幻城嘉年華》並登上台灣大銀幕，發行商特別舉辦星光首映，邀請「碰碰狐」跟「鯊魚寶寶」跟大家見面，兩尊人偶一出場，小朋友尖叫聲不斷，大人也爭相搶著合照，香蕉哥哥跟草莓姊姊也帶著小朋友跟人偶一起跳《Baby Shark》。
《碰碰狐音樂電影 : 奇幻城嘉年華》講述碰碰狐跟朋友多奇收到全世界粉絲的信件，他們決定辦一場精彩的演唱會，歌曲風格包含百老匯、K-POP、搖滾等，孩子們可透過電影觀察碰碰狐和奇幻隊的朋友們，一起共同完成目標的過程，來學習如何與同齡人建立關係，並培養團隊合作精神和社會技能。