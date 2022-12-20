台塑新智能組儲能國家隊　台南案場啟用、明年建全台最大

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此外，台塑新智能、翰可能源將進一步深化夥伴關係，明年啟動第二期計畫，地點位於台化彰化廠的100MW／300MWh超級儲能系統合作案，最快於明年底分階段完工，屆時將成為全台最大規模的「電網級」儲能案場。若未來國內儲能需求增高，廠內仍有餘裕擴充設置容量，可持續推動相關佈局。
翰可能源董事長陳洋淵表示，翰可能源從太陽能光電起家，逐步擴展充電站、儲能等業務，以多年累積的實力，現在跨入整合「太陽能光電、儲能、電動車充電站及智慧能源管理」的再生能源產業。
翰可能源過去採用歐美大廠系統，為展開儲能建置及支持國產化使命，看重台塑企業多年前就投入儲能應用工作，已培植深厚的研發能力及技術基底，而銷售實績更遍及全球，且台塑企業為了進一步友善環境，更以鋰鐵電池取代鉛酸電池，也是全台唯一完整通過UL／IEC安全認證的國產鋰鐵儲能系統，翰可能源及眾樹能源因此攜手台塑新智能，共同參與「綠能、儲能、節能」的綠色環保經濟發展。
台塑新智能董事長王瑞瑜表示，從7月開始跨入節能、儲能、新能源與循環再利用等4大領域，再加上台化彰化廠的100MW／300MWh超級儲能系統合作案，最快於明年底分階段完工，屆時將成為全台最大規模的「電網級」儲能案場，希望2024年能開始啟動，幫助台灣電力電網穩定輸送。
由於儲能市場競爭激烈，王瑞瑜表示公司優勢有三，首先是公司12年來專營磷酸鐵鋰電池，相對鋰三元電池較為安全，尤其未來要進入居家儲電，安全更是重要考量。第二是公司有自己的模組廠，裡頭最關鍵的電池與電源管理系統都是自己開發，有別於其他公司從國外進口組裝安裝，對國家資訊安全無虞。第三，模組與儲能安裝等一系列都得到認證，也是台灣唯一磷酸鐵鋰電池完整認證的廠商。