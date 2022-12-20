分手泫雅20天露面！DAWN：我沒朋友 曝「離開一切」原因
南韓女星泫雅跟DAWN原本論及婚嫁，卻無預警在11月30日宣布分手，從7年戀人關係退回當朋友，消息震驚外界。2人分手至今20天，DAWN首度露面上節目，他透露不擅交際、朋友圈狹小，個性與泫雅相似，但就算現在他們不再是男女朋友，也不會影響未來工作。
記者陳雅蘭/綜合報導
DAWN錄製網路節目，透露形象給人距離感，自己也是屬於不主動的性格，所以從小朋友不多，學生時期只有1位朋友，也只會跟同1位朋友上下學、吃飯，若跟對方吵架，就會獨自做事，拒絕與人交談，不愛亦不擅社交、拓展朋友圈。
泫雅9歲就踏入娛樂圈，她曾透露因為出道的早，所以知心朋友難找，與前男友DAWN交際圈都很小，才常常膩在一起，但她非常羨慕同齡女生能和姐妹出去玩。而2人今年8月一起離開PSY的公司「P NATION」，11月宣布分手，DAWN節目上也回應離開「P NATION」的原因，就是想嘗試不同事物，日前出席活動時，更主動和20人要電話號碼，努力克服社交障礙。
DAWN雖然跟泫雅分手、暫無經紀公司，但目前仍有許多邀約，他會慎重接演、好好思考未來去處與工作模式，保證演藝事業不會停擺。