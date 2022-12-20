帶1月男嬰同床隔天「面部發紫」亡！父母過失致死罪送辦
高雄楠梓區19日發生一起人倫悲劇，當天7點多， 一名一個月大男嬰被母親發現全身發紫、送醫不治。據了解，近日寒流襲台，連南部都出現低於10度的低溫，父母擔心男嬰著涼，才讓男嬰一起同床，沒想到隔天起床卻天人永隔，目前男嬰父母在訊後依過失致死罪送辦，初步排除家暴狀況，確切死因仍須22日上午複驗。
編輯中心/綜合報導
警方表示，19日7點多，一名男嬰被母親發現失去呼吸心跳，父母立即抱起他跑往附近的楠梓消防隊尋求幫助，緊急將其送往榮總急救，最終仍不治身亡，在搶救1個多小時後在8點50分宣告死亡。
據了解，男嬰為家中第三個小孩，當天父母擔心寒流會讓不到二個月大的男嬰著涼，因此帶著男嬰一同上床，怎料一起床就發現男嬰失去呼吸心跳，且該名男嬰為早產兒，出生時僅1000多公克，一直在醫院進行醫療，直到在一個多星期前，才由父母接回家。
男嬰遺體沒有明顯傷勢，相驗後初步排除家暴可能，詳細死因要等22日複驗結果出爐後才可判定，目前男嬰父母仍須依過失致死罪移送法辦。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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