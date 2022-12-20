特企／西莎全新系列上市　曬毛孩照享免費試吃、抽獎

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訣竅一：混合餵食，兼顧美味和營養，幫毛寶貝補充水分，食慾更加分！寵物食品選擇百百種，有乾乾、有罐罐，到底要如何挑選才是給毛寶貝最好的飲食照顧呢？其實，乾糧溼糧各有好處！乾飼料的單位成本通常較濕糧低，也相對方便清理，且常有附加特殊功能，飼主可以針對自家毛寶貝的身體狀況選擇最適合的功能性乾飼料。而西莎餐盒的最大優勢就是兼具美味好吃和營養健康！肉的含量比率更高，讓挑嘴毛寶貝能主動進食，幫頭痛的飼主減少了不少麻煩；另外，西莎餐盒含有充足的水分，確保毛寶貝在進食中自然攝取到更多水分，藉此增加尿量，降低泌尿道結石發生的風險；且西莎餐盒熱量約為同重量乾飼料的不到四分之一，脂肪含量相當於水煮雞胸肉，讓狗狗吃得有飽足感且熱量不超載。
若想替毛寶貝的日常飲食增添不同風味，可以選擇「混合餵食」乾乾與罐罐，兼顧美味和營養，幫助補充水分，讓食慾更加分，也讓毛寶貝的日常飲食更加豐富且多元！
訣竅二：追求更優質自然、無人工添加的飲食，餐餐吃得健康又安心！隨著健康意識抬頭，人們追求自然飲食的風潮興起，越來越多飼主不僅在意適口性，也開始用更嚴格的標準幫家中狗狗的飲食把關，希望讓他們真正吃到健康。因此，選擇可靠的產地來源、更優質的自然食材，避免防腐劑、人工香料及色素等添加物是關鍵，而選擇符合AAFCO標準的主食餐盒，更能確保毛寶貝攝取完整均衡的營養，餐餐吃得健康又安心！
沒時間幫你家的毛寶貝洗手作羹湯? 西莎自然素材系列餐盒，全系列五種口味，不論是以澳洲牛/羊佐搭鮮蔬的「朝氣活蔬牧場牛」、「 活力鮮蔬牧場牛」、「元氣活蔬牧場羊」口味，或是富含大自然田野滋味的「健康野菜放牧雞」、「陽光野菜嫩火雞」口味， 款款都源自澳洲純淨大地孕育出的嚴選優質肉品與多色田園蔬菜，為毛寶貝打造「美味、營養、健康」兼具的犒賞，新鮮直送，裝進自然的健康原味！
開賣前夕，來自寵物網紅圈的第一手試菜心得獨家披露。雪橇犬麥可噗優表示：「款款都被秒殺到一口不剩 ! 讓每天的餐點，都能輕鬆變化絕妙滋味。」西高地小king直呼：「多了澳洲新鮮的蔬菜跟肉塊口感更好！咻咻咻整個吃光光。」小胖布日常大讚：「多種口味讓本汪吃得開心又健康，吃飯飯就是如此簡單快樂」UMI+更揚言：「吃完後意猶未盡想要續盒」。
西莎自然素材全系列五款餐盒即日起已在各大寵物店和線上通路正式開賣囉。更推出「西莎自然素材新鮮特快車」網路活動，只要於活動期間（即日起至2022年12月31日止）上傳狗狗照片合成專屬明信片，將明信片分享於FB並@一個狗友，即可獲得新品免費兌換券（限量2000份），再抽KKday兩人一狗奢華露營體驗券、西莎自然素材禮盒（內含自然素材系列餐盒和蔬菜造型狗狗玩具組）等限定大禮。