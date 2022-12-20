《想見你》電影版票房福利！許光漢祭出「下半身」太養眼
魔幻推理愛情影集《想見你》，將於12月30日推出電影版！今（20）日，主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇，以及監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦齊聚出席記者會。男神許光漢也承諾《想見你》電影版如果票房大賣的話，就會和施柏宇一起放送福利給大家。
記者黃雅琪/台北報導
劇版《想見你》風靡亞洲，12月30日將以電影版重磅回歸！被問及劇版當年播出時深獲觀眾喜愛，這回推出電影版會不會有壓力？男主角許光漢輕鬆看待：「一開始本來就是想回饋影迷，本來就是一個禮物。」女主角柯佳嬿覺得，票房壓力就交給片商煩惱。至於觀眾最好奇的「票房福利」，許光漢開玩笑說：「我負責上半身、施柏宇負責下半身。」他補充說明「踩飛輪也是一種下半身運動啦！」
柯佳嬿、許光漢在《想見你》電影版片中，必須演出一人分飾兩角的劇情，而且是4人一起出現在畫面裡，對此，柯佳嬿說：「我們在讀本的時候我就有笑出來，想說這也太瘋狂了吧！那畫面要怎麼重現，有時候會想說我是誰？我在哪？」許光漢則是感到時空錯亂：「劇版13集比較好理解，電影要花更多時間去拆解，融合成1個多小時是很困難的一件事。」
《想見你》電影版即將上映，讓主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇有再次與角色告別的機會，在拍完最後一幕的心情，柯佳嬿坦言心情很奇妙：「就覺得是已經過去的角色，妳要重新找回感覺跟狀態其實有些難度，有點像帶著上輩子記憶在演戲。」許光漢則是認為：「像是還要模仿自己，心態滿特別的，會看一下劇版參考一下。」施柏宇感到心情很激動：「回到台南拍的時候，其實心裡的衝動是很澎湃的，又回到同樣的地方、同樣的人、同樣的場景，滿開心的！」