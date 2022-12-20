接見歐洲議會訪團　蔡英文盼台歐盟「雙邊貿易協議」加速

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蔡英文提到，近年來，歐洲議會越來越關注台灣議題。在團長阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）及歐洲議員朋友的支持下，從今年1月到現在，歐洲議會和所屬的相關委員會已經通過10項友台決議案。其中包括支持台灣的國際參與、關切台海和平穩定，也敦促歐盟和台灣針對綠色科技及數位經濟合作，展開結構性對話。
蔡英文也藉此機會代表台灣人民，向議員朋友們表達最誠摯的感謝。台灣和歐盟是理念相近的夥伴，不僅共享民主自由的價值，也共同守護一樣的生活方式。
蔡英文指出，這幾年來，台灣和歐盟在各領域的交流都有顯著的進展；尤其歐盟近期所執行的「綠色新政」和「數位轉型」計畫，和台灣政府所推動的「淨零轉型」及「六大核心戰略產業」在方向上不謀而合。
蔡英文表示，此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願，與國際民主陣線夥伴加強合作。因此，她在今年初提出「強化歐洲鏈結計畫」，期待台灣和歐盟進一步深化夥伴關係，一起建立具有韌性的民主同盟陣線。
蔡英文指出，台灣和歐盟是彼此重要、可信賴的經貿夥伴，去年雙邊貿易額在國際疫情逆勢中成長32%。未來，期待雙方能一起加強經貿交流、供應鏈安全，並且加速推動台歐盟BIA的進程，讓雙方的企業更有信心擴大投資；相信透過推動科技、綠能及醫療衛生等跨領域的合作，能為雙方人民創造更多的福祉。
隨後，阿西馬柯波蘿致詞時表示，今天非常高興可以來到總統府，也非常謝謝蔡英文的接待。此次訪團包含7位歐洲議會國際貿易委員會跨黨派成員，印證歐洲議會非常重視歐盟與台灣之間的關係。
阿西馬柯波蘿感謝台灣在俄羅斯總統普丁對烏克蘭發動不道德戰爭時，站在歷史正確的一方，支持烏克蘭。她也非常讚賞台灣在面對中國日益升高的威脅及挑釁時，一直以謹慎且負責任的態度來應對。
阿西馬柯波蘿說，歐盟秉持一中政策，但是他們也相信兩岸的現狀不應該被單方面改變，也反對任何以武力或威脅使用武力的方式來改變現狀，以及任何經濟上的脅迫行為。她也重申，歐洲議會近期以絕大多數通過決議，在台灣這個民主島嶼上，人民有權利選擇自己想要的生活方式，他們也全力支持台灣參與國際組織。
阿西馬柯波蘿指出，能理解歐盟和台灣在貿易及投資上的夥伴關係，是具有地緣政治意義的戰略關係，持續深化雙邊關係可以互惠、互利，也希望在國際供應鏈上和台灣有更多合作，因為台灣的半導體產業是世界的龍頭。
阿西馬柯波蘿也說，自己和在歐洲議會的同事也不斷向歐盟執委會呼籲，希望可以盡快進行台灣與歐盟之間雙邊投資協議的影響力評估、公眾諮詢及範圍界定等步驟。
訪賓一行尚包括歐洲議會議員沃邦（Jörgen Warborn）、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne）、卡薄若（Karin Karlsbro）、胡西凡（Michiel Hoogeveen）、包瑞翰（Reinhard Bütikofer）等，由外交部長吳釗燮陪同，前來總統府與蔡英文會面，總統府秘書長李大維也在座。