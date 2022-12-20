水域遊憩千萬注意！體育署推「防溺新生活」

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體育署自109年起全面盤點過去的水安措施，推出四年(110-113年)的學生水域安全鑽石計畫，訂有三大目標，包括「降低學生溺水死亡率、保障學生生命權」、「學生水域安全智能化、提高學生親水率」、「強化學生水域安全知能」。在今(111)年共計辦理30場次「校園水域安全教育教學資源」推廣活動，也致力於推動學生游泳與自救教學，修正「全國中、小學學生游泳與自救能力基本指標」，也在今(111)年透過辦理19場次線上說明會，與體育教師、教練說明指標修正的重點及內容，共計有4,137人次觀看。109年時，行政院提出向海致敬政策，體育署成立開放水域運動教育中心，致力推動學生水域運動與開放水域安全教育，並於今(111)年「水域推廣活動」共辦理80場次，共計3,014人參與。
因應新冠狀病毒疫情，創新辦理「學生水域安全數位共學競賽」，全國78,132位學生透過線上競賽，學習水安知識，並修訂及製作各類型「學生水域安全教育智能科技教材」，如：國小階段數位教材18單元、水中教學影片12單元，以及國、高中階段e-learning 8單元、動畫4單元、大專水域安全微電影2部。教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟表示：「全臺受到疫情影響，下水操作課程難以落實，但有了數位教材的幫助之下讓學生們能透過情境的教學吸收水域安全的知識，達到降低學生溺水意外的發生，也特別感謝一同參與協助執行學生水域安全鑽石計畫的國立臺灣大學、臺北市立大學、國立高雄科技大學、臺灣體育運動管理學會，一起透過產、官、學力量，共同提升學生水域安全知識，盼臺灣的溺水人數歸零」。本次成果發表暨記者會發布各學生水域安全計畫重點成果外，並延續「數位防溺新生活」理念，落實體育署學生水域安全政策。