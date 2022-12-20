雄大會理事長交接 未來將致力提升社會公益、服務會員
臺灣高雄市大學校友會聯合會，日前於高雄林皇宮盛大舉行理事長交接典禮，第五屆理事長陳俊中在一年任期內，全力耕耘，交出漂亮成績單。接棒的第六屆理事長陳昌宗強調，臺灣高雄市大學校友會聯合會(簡稱雄大會)，從創辦到如今己開創出新局，未來將更用心提升社會公益、服務會員。
記者陳美嘉／高雄報導
新任理事長陳昌宗曾任正修科技大學校友會第38屆總會長、現任鳥松國小家長委員會會長、花芊生物科技股份有限公司董事長、花芊餐飲食品股份有限公司董事長，經營事業有成，平常更重視弱勢、熱心參與公益活動。陳昌宗感謝雄大會召集人黃壽雄及歷任理事長幹部的遠見及合作，讓雄大會能夠凝聚高雄13所大學校友會共享資源、互助學習。
卸任的理事長陳俊中熱心公益推動寒冬送暖迄今已7年，曾任高師大校友會理事長，帶動超過20個系所進入校友會，更承辦過50週年校慶、校友回娘家等活動。在綠能及節能的專業領域深根多年，投資建置太陽能電廠，現任太陽能設備裝修職業工會理事長，成立綠能培訓中心，培育政策性產業創能、儲能、節能、能源管理的人才，並首創綠能知識「太陽能不能Podcast公益頻道」，持續傳遞善知識。