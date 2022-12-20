7旬嬤吸毒遭逮！檢警一查全傻眼 用藥「資歷」竟達30年
一名高齡70多歲的張姓阿嬤，從20多年前就開始吸食安非他命，去年還曾被送到新店戒治所進行勒戒，豈料出來後，她仍堅持多年來習慣，立刻買毒吸食，直到今年7月間，警方依法通知其驗尿才再被查獲，雖張嬤極力反認，並辯稱是服用藥物導致檢測結果陽性，但還是遭檢方依違反毒品危害防制條例起訴。
編輯中心/綜合報導
據了解，1999年張嬤才40多歲，就在新北市板橋國泰旅社，遭警方查獲吸食安非他命，同時扣得淨重0.19公克的毒品，2011年又以1000元購買毒品被逮，去年她重蹈覆轍，北檢遂將其送到新店戒治所進行觀察勒戒，然而出來後還是死性不改，在例行驗尿時，出現吸毒陽性反應。
張嬤到案後辯稱，自己患有高血壓、下體發炎、脊椎開刀，平常都在服用醫師開的藥物，可能裡面含有安非他命成分，才會讓檢測呈陽性，不過檢察官調閱病歷，並與醫師確認後，證實所有藥物皆未有安非他命，因此不採信其說法，今天（20日）依法將她起訴。（編輯：陳苾暐）
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