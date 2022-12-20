經營權之爭未解！泰山福委會籲五萬名股東「嚴拒被綁架」

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信中指出，朱國榮曾於1980年與6人合夥，持槍搶劫澳門運鈔車，冷血狙擊運鈔員，釀成一死一重傷，隨即逃亡海外，遭中國懸賞100萬人民幣通緝，他也曾在接受媒體採訪時，毫不避諱坦承自己是「強盜」。
泰山表示，持假護照潛逃來台之後，朱國榮做案規模擴增上百倍，獵物從運鈔車升格到了大企業，2007年入主國寶人壽後，掏空金額估計逾10億元，「其因國寶人壽遭到檢方起訴的案件，就有三案，犯罪事實包括炒股、掏空、爛地抵償。」
信中形容朱國榮的作案手法，形同「股市大圈仔」，2011年開始大舉炒作龍邦，地院認定其不法獲利逾6.3億，接著再用龍邦的資金，買進泰山股票，並向銀行設定質押，一路持續增加持股逾四成，投入的資金近百億，逾龍邦的資本額二倍以上。
泰山透露，朱國榮如今因炒股遭起訴案件，至少有7件，其中有3件已一審判決，刑期合計超過27年，受害公司包括國寶、龍邦、松崗、台壽保、晟楠等，但犯案至今逾10年，所有案件均躺在法院審理中，逾10億元犯罪所得尚待沒收，「遲來的正義不是正義，司法機關有必要加速審理，以免招致『司法怠惰』的誤解。」
泰山表示，朱國榮已因多次炒股遭起訴判刑，甚至被北檢起訴洗錢罪，在這種情況下，一般借款戶必定會被銀行列為高風險，不僅拒絕放款，還可能要求提前清償，「但再嚴格的規範遇到了朱國榮，似乎全都會轉彎。」
泰山還提到，龍邦曾在銀行擔保下，發行25億元公司債，卻將部分資金挪來買股，痛批銀行事前配合，事後還視而不見，而部會首長在立院答詢時也曾坦言，這種貸款買股的模式，很像「惡意併購」，將要求公股銀行加強查核貸款用途，是否與實質相符，避免行庫介入經營權之爭。
最後，信中寫道，泰山擁有70年的金字招牌，歷經多次食安風暴的考驗，經營團隊兢兢業業成為消費者「尚實在ㄟ靠山」，「如果最後由唯利是圖的「股市大圈仔」入主，您還能安心食用仙草蜜、八寶粥，開懷暢飲氣泡水？會不會衍生食安危機？」盼望泰山五萬名股東勇敢站出來，同時呼籲政府硬起來，嚴拒泰山被綁架。