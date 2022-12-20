文總WE ARE除夕節目公布首波卡司　參加活動送你去看錄影

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文總今天公布《WE ARE》首波卡司陣容，其中，告五人在「將來銀行」的支持下，為本節目創作並錄製全新單曲，在節目中首度現場演唱，並安排與上千位街舞學子共同演出，場面盛大。樂團TRASH也將帶來全新編排的演出，擔綱節目開場表演嘉賓的則是樂團宇宙人，其中一首曲目將與饒舌團體「SmashRegz/違法」攜手共演，士林高商樂儀旗隊更將氣勢出場。
此外、曾獲得金曲獎最佳作曲人、北影最佳新演員的余佩真，今年因參演的電影「流麻溝十五號」上映後更受矚目，本次加入《WE ARE》演出陣容，更將與另一位金曲歌王合唱。同樣跨足影音界的馬念先，今年入圍金曲歌王，曲風廣受好評，本次將率live band登場。人氣女團AKB48 Team TP更將全員參加，以35人的完整陣容帶來精彩演出。
文總指出，《WE ARE》節目內容也特別與泛娛樂社群平台beanfun! APP 聯手推出特別企劃，第一階段活動「生活Vlog影片募集」已上線，透過beanfun!獨家社群功能一起SHOW徵集民眾手機裡的照片/影片，只要投稿兩大主題「一點夢想的故事」、「一些小日常小美好」，美好而令人動容的影像將有成為節目表演片段的一部分，將感動力量傳達至社會每一角落，而民眾只要投稿成功，更有機會前進北流參加節目錄影。
《WE ARE我們的除夕夜》播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音平台TAIWAN PLUS則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。
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