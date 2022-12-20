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文總WE ARE除夕節目公布首波卡司　參加活動送你去看錄影

▲文化總會將在除夕夜推出特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容。（圖／文總提供）
▲文化總會將在除夕夜推出特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容。（圖／文總提供）

本報訊

文化總會將在除夕夜推出特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容，昨（19）日公布首波演出陣容，知名樂團告五人則將為節目創作新曲，並與上千位街舞學生同台歌舞；人氣女團AKB48 Team TP則將全員出動，入圍金曲歌王的馬念先也將帶來live band的演出，曾獲金曲、北影獎項肯定的創作歌手余佩真，以及TRASH、宇宙人等樂團，也都在第一波釋出的演出名單中。

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▲入圍金曲歌王的馬念先也將帶來live band的演出。（圖／文總提供）
▲《WE ARE我們的除夕夜》第一波卡司馬念先將帶來live band的演出。（圖／文總提供）
曾負責許多大型活動、慶典籌辦及製播的文化總會，首度邀集影視音及藝文界的卡司及團隊，投入除夕特別節目的製播，將打造「跨界共演、世代共賞」的全新音樂會節目，在2023年1月21日、也就是除夕當天晚上8點至12點，製播全新的春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》。融合經典與創新的曲目，要讓闔家觀賞的不同世代都能有共鳴，也讓觀眾能夠透過收視凝聚在一起，留下共同的記憶與感動。

文總今天公布《WE ARE》首波卡司陣容，其中，告五人在「將來銀行」的支持下，為本節目創作並錄製全新單曲，在節目中首度現場演唱，並安排與上千位街舞學子共同演出，場面盛大。樂團TRASH也將帶來全新編排的演出，擔綱節目開場表演嘉賓的則是樂團宇宙人，其中一首曲目將與饒舌團體「SmashRegz/違法」攜手共演，士林高商樂儀旗隊更將氣勢出場。

▲（圖／文總提供）
▲《WE ARE我們的除夕夜》第一波卡司—告五人在「將來銀行」的支持下，為本節目創作並錄製全新單曲，將在節目中首度現場演唱。（圖／文總提供）
此外、曾獲得金曲獎最佳作曲人、北影最佳新演員的余佩真，今年因參演的電影「流麻溝十五號」上映後更受矚目，本次加入《WE ARE》演出陣容，更將與另一位金曲歌王合唱。同樣跨足影音界的馬念先，今年入圍金曲歌王，曲風廣受好評，本次將率live band登場。人氣女團AKB48 Team TP更將全員參加，以35人的完整陣容帶來精彩演出。

文總指出，《WE ARE》節目內容也特別與泛娛樂社群平台beanfun! APP 聯手推出特別企劃，第一階段活動「生活Vlog影片募集」已上線，透過beanfun!獨家社群功能一起SHOW徵集民眾手機裡的照片/影片，只要投稿兩大主題「一點夢想的故事」、「一些小日常小美好」，美好而令人動容的影像將有成為節目表演片段的一部分，將感動力量傳達至社會每一角落，而民眾只要投稿成功，更有機會前進北流參加節目錄影。

《WE ARE我們的除夕夜》播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音平台TAIWAN PLUS則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。

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