斥蔡政府敗壞財政紀律　國民黨團：特別預算一點都不特別

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曾銘宗進一步統計，106年有2項、107年2項、108年1項、109年3項、110年3項，112年度還有一項特別預算在審議當中，把特別算常態化，不但違反《預算法》第83條規定，總數更高達2兆1170億元，敗壞國家財政。
曾銘宗指出，其中前瞻特別預算總共編列8400億元，過去已經編列7700億元，根據審計部審計前瞻特別預算第1期1070億元績效檢討報告指出，「尚無實際達成情形之相關數據資料。」換言之，1070億元花完就花完，連成效數據都沒有。前瞻第2期高達2229億元的成效檢討報告也指出，「亦未說明各項可量化經濟未達預期目標之原因，未盡周妥，函請行政院督導改善。」錢花完了，沒有實際績效數字，有沒有形成前瞻效益？行政院什麼都沒提出。
曾銘宗表示，前瞻第3期還在審計部檢討中，前瞻第4期高達2100多億元正由立法院財委會審議中，但行政院送進立法院時，未做任何具體政策效益評估，國民黨團對蔡政府濫用特別預算，將特別預算常態化，敗壞財政、債留子孫，表達最嚴厲的譴責。
國民黨立委、立法院財政委員會召委費鴻泰說，總預算加上特別預算舉債1年的未償餘額，依法不得超過佔前3年的國內GDP上限40.6%，110年度佔比32.6%、111年度佔比32.0%、112年度31.0%，根據主計總處預估明年GDP為2.75%，甚至還會再低，相對中央政府舉債額度，將會逼近舉債上限。
費鴻泰表示，中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，第一筆在109年3月13日編列600億元，5月8日第1次追加1,500億元，10月23日第2次追加2,099.47億元、110年6月18日第3次追加2,594.99億元，12月10日第4次追加1,598.93億元，總計為8,393.39億元。
費鴻泰直言，由此顯見，蔡政府對預算的概念非常薄弱，歷任政府沒有像蔡政府用這樣一再追加的方式編列特別預算。且蔡英文總統上任以來，每年中央政府總預算從第一年的1兆9千多萬元開始，逐年增加，111年度中央政府總預算編列2兆2500億元，到了112年度增加到2兆7千多億元，除非國家正處戰爭狀態，否則沒有任何一個家的總預算，增加比例這麼高，蔡英文總統在任期最後兩年，是打算掏空國庫？還是把台灣掏空？
費鴻泰認為，行政院和主計總處在編列政府預算形同兒戲，防疫紓困振興特別預算，總共追加5次，顯然對整體局勢評估失準，預算編列方式毫無專業可言。舉例衛福部到今年7月底，針對防疫紓困振興預算辦理情形統計，運用在防治上的預算為1901億元，僅佔8400億整體防疫紓困振興預算的22%，但若防治工作做得好，振興就不會如此辛苦，民進黨政府如此浮濫編列預算，且執行成效又不彰，都該受到國人的譴責。
國民黨團副書記長吳怡玎指出，根據《預算法》第83條規定：「行政院得於年度總預算外，提出特別預算︰一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」換句話說，特別預算必須在特別情況才可以編列。
吳怡玎說，過去馬政府編列特別預算，總計為7000多億元，都以經濟重大事故、天然災害有關。反觀蔡政府任內，光是特別預算就編列了2兆多元，扣除國防預算之外，還有8千多億元前瞻預算、8400億防疫紓困振興特別預算。但蔡政府是一個非常會撒錢，卻不知道怎麼做事的政府，當初前瞻特別預算中的軌道預算，匡列了非常多預算，後來發現無法在114年度消化完畢，就直接縮減軌道預算。
吳怡玎也以高鐵延伸屏東案為例，花費8千多萬元進行評估，結果竟然規劃一條穿越石化廠的防爆區路線，這就是典型民進黨政府亂花錢的方式。其次，民進黨政府要用前瞻4.0推動雙語教育，大部分推動工作教育部已經在進行，國發會居然5.4億元籌設行政法人推動國家雙語教育，疊床架屋亂花錢，但真正需要前瞻的是能源問題、少子化問題，蔡政府在少子化僅編列1%、能源相關特別預算僅4%，完全看不到所謂前瞻的概念。
吳怡玎進一步指出，防疫紓困振興預算中，在防治工作預算分配非常低，也因此在當時要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，疫苗還要靠國外捐贈。此外，行政院先匡列一大筆錢，各部再來分配該怎麼花錢，農委會編列預算辦理炒飯比賽，本該在公務預算中編列，卻用在特別算中；內政部移民署想要換購軟體，正苦無公務預算可用，剛好有紓困振興特別預算，改個科目、名目，軟體就換置完成。