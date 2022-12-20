宋慧喬被正妹「狠甩耳光」！被打到傻了：出道第一次被打
知名韓劇《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》編劇金銀淑最新筆下作品《黑暗榮耀》開播在即，主演群宋慧喬、李到晛、朴成焄、林知衍、廉惠蘭、鄭星一今（20日）出席記者會，宋慧喬透露為了演好角色，出道至今第一次被甩耳光，錯愕到一度忘詞。李到晛透露因獨居，只好跟家中愛犬演對手戲，發現失言趕緊喊對不起。
記者陳雅蘭/綜合報導
《黑暗榮耀》是編劇金銀淑與宋慧喬繼《太陽的後裔》後二度合作，《黑》描述夢想成為建築師的文同珢（宋慧喬 飾）在高中因被朴涎鎭（林知衍 飾）、全宰寯（朴成焄 飾）等人霸凌而主動退學，數年後朴涎鎭當上主播，還與小開河度領（鄭星一 飾）風光結婚生子，但就在孩子上小學，蟄伏多年的文同珢現身該校擔任孩子的班導師，並在朱如炡（李到晛 飾）、姜賢南（廉惠蘭 飾）的協助下，開始對當年的霸凌者朴涎鎭等人進行徹底報復的故事。
宋慧喬被問到接演原因，她表示一直都想嘗試此題材和角色，雖然詮釋上有難度，但演得非常開心，比起被害者的可憐模樣，她更希望展現堅強的樣子。出道26年的宋慧喬，透露演戲這麼久第一次被實際賞耳光，當時一度被打傻，想不起下一句台詞，為戲相當犧牲。
林知衍劇中甩宋慧喬巴掌，該場面讓林知衍坦言相當苦惱和困難，但因為導演說「就真正用力打一次」，於是她就豁出去狠狠甩下，被主持人稱讚該橋段會成為經典場面。
李到晛被問到平日是否會跟愛犬對戲，他忍不住回頭看著宋慧喬，尷尬答出「偶爾」，宋慧喬見狀掩嘴大笑，李到晛急忙慌張解釋：「因為我一個人住...」並再度回頭對宋慧喬說：「對不起！」宋慧喬則笑著揮手表示沒關係。《黑暗榮耀》12月30日下午4點獨家在Netflix上線。
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