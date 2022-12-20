美國眾議員來訪！蔡英文、賴清德接見　盼台美繼續繁榮

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蔡英文指出，面對全球威權主義擴張，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定和繁榮，也請美國國會的好朋友繼續支持各項強化台灣安全的議案。
蔡英文說，她知道訪團議員非常關注能源及氣候變遷議題，也非常感謝他們支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」。這幾年來，台灣一直在加速再生能源的發展進度，為了落實2050淨零排放目標，台灣在今年3月已經公布路徑圖，預計年底也會提出「12項關鍵戰略」具體行動方案。
蔡英文表示，台灣和美國在這兩項重要議題上，有許多合作空間，期待和美國一起努力，協助區域國家強化因應氣候變遷的韌性，也共同推動再生能源的發展。
蔡英文指出，在經貿方面，上個月「台美21世紀貿易倡議」已經順利完成首輪會議，希望透過這個倡議和美國洽簽高標準的貿易協定，作為區域的良好示範。她也請訪團議員持續支持台灣參與「印太經濟架構」。
賴清德也提到，匡希恆及其他幾位眾議員提出《臺灣國際團結法案》、《臺北法案》，支持臺灣的國際參與，也支持臺灣跟美國加強經貿關係、洽簽雙邊貿易協定。此外，近來在各位眾議員的支持下，美國的《國防授權法案》已經通過，這對協助臺灣的國防或國安有非常大的幫助，也對安定與鼓舞臺灣社會的民心士氣深具貢獻，他要特別利用這個機會表達最由衷的感謝。
賴清德也說，目前全球面臨的問題，不只是極權主義的擴張威脅，還包括氣候變遷這項重要的議題，以及人工智慧等新興科技所帶來的全球數位轉型。而在全球產業鏈重組過程中，台灣非常希望能與美國進一步加強合作，除了堅守民主陣容，抵抗威權主義的威脅，也能共同面對氣候危機對地球帶來的影響，讓台美雙邊都能扮演合作雙贏的角色，也讓台灣跟美國能夠持續繁榮。