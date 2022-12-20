疫後婚宴新型態　飯店業者結合露營推出「婚旅車」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「婚旅車(WUV)」婚宴方案結合了旅行與網美拍照的元素，所提供的服務包括三輛VANTEL露營車與一頂四人網美帳篷以及10人份的桂冠快食尚料理晚宴和翌日早餐，自即日起受理預訂，一場創新的「婚旅車(WUV)」10人婚宴原價33,000元，優惠價僅需24,999元起，前50組下訂還可享早鳥優惠19,999元，等同於五星級飯店一桌10人的單桌桌價，邀請8-10位至親好友同行，也能夠簡約而隆重地成婚。
此外，為符合現今年輕族群在露營中追求快食尚的消費取向，君品Collection的「婚旅車(WUV)」方案，以快食尚的美味便利、優質蛋白、足量膳食纖維，充分加熱即可食用等特性，導入了桂冠食品的韓式部隊鍋、東北酸白鍋、省時百搭好料包與金馬火鍋組等鍋物料理，搭配起司海鮮飯、鮭魚炒飯、泰式打拋風味豬肉飯、松露野菇奶油義大利麵與清炒蒜香雞肉義大利麵等主食，搭配了配料、甜點等多道完整料理饗宴，皆能透過「VANTEL」露營車中的爐具配件輕鬆自理烹調，30分鐘之內10人份的豪華行動饗宴即可輕鬆上桌。
品牌指出，目前的VANTEL露營車的租用率大約有70%，雲品觀察消費者在使用上多為閨蜜、好友出遊、聚餐或作為婚紗拍攝的道具，甚至已經有消費者拿露營車當作結婚的禮車，雲品也觀察到婚宴消費從傳統的室內宴會廳轉變到戶外婚禮，再變革到獨特的風格場域，還有部分延伸到海外婚禮與秘密婚旅中，因此透過「婚旅車(WUV)」方案將能夠提供新人們與親友們一邊旅行一邊辦理婚宴的全新選擇。
此外，也結合品牌企劃優勢，提供專業的旅遊、宴會規劃諮詢，整合露營場地的資源及特色，打造出「婚旅車(WUV)」，像是結合宜蘭南澳的漢本海灘、台東延平紅葉谷綠能溫泉園區等地，都能夠作為協力場地，為宴會產業開創出新的局面。