霧峰農會慶百歲生日 「無肉市集」年度最終場共襄盛舉
台中市霧峰區農會12月25日舉辦百週年慶系列活動中，最大亮點是邀請蔬食界知名品牌「無肉市集」到場設攤，共同推廣永續農業。值得一提的是，「無肉市集」創辦人張芷睿父親張佑濟，生前曾擔任霧峰農會理事、會員代表，張芷睿說把年度最終場辦在霧峰，是將情感連結留在家鄉，有回娘家祝賀的溫馨感。
記者金武鳯/ 台中報導
霧峰農會以「永續農業，生態霧峰」為主軸，舉辦百週年慶典系列活動，包括感恩茶會慶典、無肉市集、草地音樂、Fun遊體驗，節目內容有趣精彩，期許永續農業經營、發展農村生態，創造地方經濟產值。為感謝鄉親民眾及會員長期支持，包括黑翅鳶麵館、台灣農漁業物產館、霧峰農會農產品銷售中心、議蘆會館、霧峰農會酒莊柑仔店等，推出多項優惠回饋，歡迎上網查詢，網址：https://www.wffa.org.tw/
在系列慶祝活動中，難能可貴的是邀請蔬食界知名品牌「無肉市集」於25日到場設攤。農會表示，提起「無肉市集」創辦人張芷睿，與農會還有一段淵源，此次將年度最終場活動，選定在霧峰農會百周年慶舉辦，頗有回娘家祝賀意味，讓百周年慶更添溫馨。
張芷睿父親張佑濟生前曾擔任霧峰農會理事。張芷睿表示，學校畢業後，父親曾安排她到霧峰農會上班，但她只做一天就落跑，希望能做自己想做的事，就是推動永續農業，與土地友善共存。於是在2019年成立「無肉市集」。她說，第一場活動在台中豐原舉辦，儘管辦得很成功，但發現「垃圾太多，吃素怎麼可以不環保？」，接下來的活動，她努力的與合作廠商溝通，強調要做到「裸賣、零廢」境界，例如賣生麵線不能有包裝紙和橡皮筋，消費者要自備環保袋和餐具。後來果然創下一場4萬人次造訪，卻不見垃圾的驚人紀錄。
「無肉市集」活動25日從上午11點到下午4點，集結全台17個知名蔬食品牌，包括網紅「找蔬食」和「野菜鹿鹿」等，都會前來設攤。市集不提供一次性餐具，結合草地野餐音樂會，以「關懷土地」與「生態永續」的核心理念，探索永續飲食，與土地友善共生。