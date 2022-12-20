好天氣掰了！明強烈冷氣團殺到 一路冷到週末「剩9度」
上週末入冬第一波寒流遠離，今（20）日全台明顯回溫，各地太陽也紛紛露面，不過較溫暖的好天氣只維持一天，中央氣象局指出，明（21）日將有一波「強烈大陸冷氣團」侵襲，上半天感受雖然沒特別明顯，但傍晚過後氣溫驟降，尤其中部以北地區首當其衝，低溫僅剩攝氏11~12度，北部、東半部地區有將有局部短暫雨；而週五（23）日更是有一波接近寒流的冷空氣報到，強度雖尚未確定，估計北部低溫也僅剩攝氏9~10度，預期下週一（12/26）才會回溫，民眾請多加留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明日白天，中部以北、宜蘭地區高溫約攝氏17~18度，南部和東部地區攝氏20~23度，傍晚過後受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭地區低溫景剩攝氏11~12度，南部和東部地區攝氏14~15度，整體來說四夜溫差大，降溫體感明顯。
黃恩鴻說，未來一週冷空氣一波接著一波，週三、週四（12/22）強烈大陸冷氣團影響，週五再一波冷空氣侵襲，不排除是寒流強度，最寒冷的時間點將落在週六和下週日（12/24、12/25）清晨，各地低溫溜滑梯，北部攝氏9~10度、中部攝氏10~11度、南部和東半部攝氏12~13度，下週一雖慢慢回溫但早晚仍較寒涼。
此外，明日強烈大陸冷氣團南下也挾帶一些水氣，比起今日各地多雲到晴，明日北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，黃恩鴻指出，除了明日雨區稍微擴大外，未來幾天至週末都是「乾冷」的環境，除了濕度低，溫度也不像上週末低，因此高山降雪的機率也相對低，提醒民眾應做好禦寒準備，避免心血管相關疾病出現。