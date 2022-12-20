凝聚綠營！賴清德將同額競選黨魁 首場政見會明新北登場
民進黨主席補選將於1月15日進行黨員投票，目前登記作業已截止，僅副總統賴清德1人登記，民進黨將於明（20）日中常會審定參選人資格，預料賴清德將同額競選。不過，賴清德並不馬虎，預計明日啟動競選行程，於新北市三重區舉行首場「向黨員報告」政見發表會，相關活動將走遍全台，向黨員具體說明其提出的4大願景，預料也會談及此次敗選的省思。
記者黃宣尹／台北報導
1126民進黨大敗，總統蔡英文辭去兼任的黨主席職務，由高雄市長陳其邁擔任代理主席，處理黨主席補選相關選務。此次黨主席補選登記作業已完成，賴清德為唯一領表、登記的候選人，只要明日中常會通過審核，民進黨將正式進入「後蔡英文時代」，更被認為將是「定於賴清德一尊」。
即便此次是同額競選黨主席，不過賴清德並不馬虎。其於委託青平台董事長鄭麗君登記參選時即提出「重整旗鼓，協助穩定政局」、「深刻檢討，贏回人民的信任」、「廣納人才，引領創新進步」、「守護台灣，促進民主和平繁榮」等4願景，並將於明天啟動政見發表會，向黨員具體說明願景，也預料會談及此次民進黨敗選的省思。
黨內人士分析，民進黨正值敗選低潮，賴清德此時啟動黨主席補選政見說明會，無疑能夠替綠營基層注入強心劑；另外，賴清德未來有很大的可能成為2024年民進黨總統候選人，現在巡迴全台向黨員報告政見，提前起跑試水溫、凝聚氣勢，對於綠營來說，絕對樂見。