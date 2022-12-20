倒數10天引爆　中市連霸全台最大跨年

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鄭照新提到，今年台中市跨年活動具四大特色，全台卡司最強、活動場地最廣、國際化最吸睛、煙火綻放最美；卡司包括情歌天王周興哲、原子少年夯團天王星、韓國音樂才子SHAUN、搖滾天團八三夭、歌手Bii畢書盡、林宥嘉、閻奕格等重量級藝人，夢幻卡司接力登場，保證每一整點都精采、絕無冷場。
新聞局表示，再度登上台中水湳跨年舞台的閻奕格，回憶前次唱台中跨年因疫情緣故，現場無法開放民眾入場而感到可惜；她格外期待今年跨年活動，能藉此好好感受台中的熱情，正在籌備新專輯的她也將新歌首唱獻給台中。此外，選秀節目《原子少年》脫穎而出的冠軍團「天王星」，今年首度站上跨年晚會的舞台，將獨家演出獻給台中，並表示彼此已相約至鄰近跨年場地的逢甲夜市大啖美食，也昭告粉絲，可能在逢甲夜市捕捉到他們。
為防止踩踏事故發生，鄭照新說，市府特別制定防踩踏計劃，除分享跨年快樂氣氛外，也做好安全措施。跨年活動會場內人數達75%時，將啟動防踩踏計畫，通知防踩踏小組成員就定位準備應變；如會場內人數達90%，將進行出入口管制，並於管制節點加派警力，淨空各出入口及步道，搭配手舉牌及大聲公進行疏散引導，醫護人員現場待命，因應傷患救護需求；場內人數約達95%且達緊急狀況，請主持人廣播宣布暫停活動，防踩踏小組成員進行疏散，啟動照明車於各主要道路協助照明引導，現場醫護因應緊急醫療情況連絡醫院待命，通知接駁車停止載運民眾至會場。
此外，鄭照新也說，接近午夜倒數時刻，將精心安排188秒國際高空煙火秀，近百種煙火花色排列組合，一年僅一次，讓華麗的高空煙火難得在市中心優雅升空綻放。今年煙火有長達250公尺展演面寬，高密度熱鬧的中低空煙火，搭配大尺寸色澤繽紛的高空煙火，在空中呈現層次豐富的動態畫面。華麗優雅、加上磅薄熱鬧的璀璨煙火，在2023年的第一刻，點亮全台戶外活動最大場地水湳中央公園，帶給市民滿滿幸福感。
交通局長葉昭甫則說，此次活動規劃市府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線四條免費接駁路線，由各接駁站往會場的發車時間為31日晚間5時至11時30分；離開會場發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿即發車。此外，捷運、台鐵及行經會場周邊的公車路線，也將配合跨年晚會活動延後收班，歡迎搭乘捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具前往的民眾，轉乘免費接駁車至會場。
葉昭甫提到，自行開車或騎車的民眾，市府規劃3處汽車停車場及1處機車停車場。自會場北側由國道、台74線及環中路方向到來的民眾，可將車輛停放在北水湳停車場，再轉乘北水湳線接駁車前往；自會場南側由市區道路方向來的民眾，則可將車輛停放在創研22或創研26停車場後再步行至會場；騎乘機車的民眾，市府於會場東北側規劃近4,100個機車位供停放，民眾停車後步行至會場。
此外，交通局今年特別於捷運站（文華高中站或文心櫻花站）出站經甘肅路往會場方向規劃步行專區，民眾可從捷運站沿著指示前往會場，且沿途設有交通管制設施，確保行人通行安全。交通局也說，今年跨年的管制時間提前至31日早上8時，並將視現場實際交通狀況，調整相關通管制措施，請市民配合現場交管人員引導與指揮前往會場，維持展區周邊交通順暢。